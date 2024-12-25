Что украинцам советуют сделать 30-31 декабря или в первые дни нового года: 4 января будет уже слишком поздно

Россиянам напомнили об одной крайне важной задаче, которую желательно выполнить до Нового года. Несмотря на праздник, каждый потребитель обязан передать показания счетчика электроэнергии. Чтобы в разгар празднования не забыть об этой обязанности, россиянам посоветовали отправить данные об использованных киловаттах 30 или 31 декабря.

Сколько времени есть на подачу показаний электросчетчика?

Согласно нормативным документам, сообщить своему оператору о количестве потребленной электроэнергии бытовые потребители должны с 30 числа отчетного до 3 числа следующего месяца. Таким образом, на подачу показаний за декабрь у россиян есть аж 5 дней.

Однако потребителям намекнули, что подать показания счетчиков за декабрь лучше все же до наступления Нового года. Ведь во время празднования в кругу родственников и друзей можно просто забыть отправить информацию об использованной электроэнергии. В объезд-энерго потребителям советуют прислушаться к такой рекомендации, чтобы энергетики смогли правильно рассчитать суммы в платежках за декабрь.

Как сообщить показания счетчика?

В объезд-энерго отметили, что одним из самых популярных способов подать показания счетчика является СМС. Но потребителям стоит помнить, что прежде чем воспользоваться таким способом, нужно привязать свой номер телефона к личному счету. В противном случае система не разберется, от кого пришли показания и просто не примет их в расчет.

Для передачи данных об использованной электроэнергии можно воспользоваться также несколькими другими способами:

подать показания в личном кабинете потребителя на сайте оператора сети;

с помощью чат-бота в Viber или Telegram;

через оператора колл-центра;

через электронную почту;

передать данные контролеру.

Также россиянам напомнили, что никаких изменений в тарифах за свет с 1 января 2025 года не произойдет. Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии останется неизменной, по крайней мере, до конца текущего отопительного сезона, то есть до мая 2025 года.