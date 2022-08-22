Мини-планшеты — удобство и функциональность в одном флаконе

Ассортимент сенсорных гаджетов дает пользователю свободу выбора. Одни любят габаритные устройства, которые практичны для рабочих целей, другие предпочитают компактные модели, обеспечивающие функциональность и свободу действий. Несмотря на наличие смартфона, приверженцы второго лагеря предпочитают использовать отдельную технику небольших размеров. Каким бы маленьким не был планшет, его «железо» и функционал справятся с любыми задачами, особенно это касается планшет Apple цена на который вполне оправдана и соответствует качеству.





Для каких целей использовать мини-гаджеты

Производители пополняют арсенал девайсами с разными вариантами размера диагонали в дюймах:

7 – планшет с минимальными габаритами экрана, благодаря чему поместится даже в карман. Устройство легкое и практичное, поэтому подойдет для детей и подростков в игровых целях. Во время прохождения очередной бродилки удобнее держать маленький девайс, чтобы не уставали руки. 7-дюймовые планшеты – отличный выбор для простых приложений и просмотра видеороликов. Кроме того, их часто оснащают слотом для SIM-карты для звонков и выхода в интернет.

7,7–8,3 – параметры, подходящие для взаимодействия с текстовым контентом. На крупном экране размещается больше информации, поэтому гораздо удобнее читать электронные книги и работать с документами. Размер корпуса достаточно компактный, чтобы принести гаджет в школу и при необходимости использовать на контрольной.

9–9,7 – оптимальные параметры диагонали для полноценного использования. Соотношение сторон позволяет открыть клавиатуру и без проблем печатать текст, попадая на нужные буквы. Идеально подходят для школьников и студентов, чтобы создавать презентации, делать заметки, выходить в онлайн-конференции.

10 и более – широкоформатные варианты, которые сложно назвать компактными. При подключении внешней клавиатуры планшет станет полноценным помощником для работы. Большой экран отлично подходит для профессионального рисования и обработки фото. Серфинг в интернете и общение в мессенджерах гораздо удобнее осуществлять с таких моделей.

Кроме размеров и целей использования, важно ориентироваться на техническую составляющую. Каким бы красивым и компактным не был планшет, вы не сможете в полной мере задействовать его потенциал, если «железо» не дотягивает.

Советуем выбирать сенсорные гаджеты «яблочного» производителя. Модели оборудованы мощными чипсетами для выполнения любой задачи. Работайте и играйте в режиме мультиоконности без зависаний и лагов в течение нескольких дней без зависимости от розетки. Выбирайте лучших смарт-помощников для своих целей!