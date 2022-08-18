Релікт з минулого: мухи-стерв’ятники повернулися після зникнення більше століття тому

У Франції дослідники Національного парку Піренеїв повідомили про появу помаранчевих мух-стерв’ятників. Вони вважалися вимерлими з середини ХІХ століття, востаннє їх випадково побачили в Іспанії 2010 року. Але як мухи-людожери могли повернутися, і чи небезпечні вони для людини? На ці питання в ексклюзивному коментарі відповів співробітник біологічного факультету ЧНУ Вадим Піхта.





По-перше, він припустив, що мухи не вимерли, а просто ховалися від очей дослідників та обивателів. Однак фахівця вкрай здивувало, що комахам вдалося так довго вдало ховатися, адже вони мають яскраве оранжеве забарвлення.

«Ці мухи досить великі, з яскраво вираженим забарвленням. Дивно, що їх ніхто не зустрічав», – наголосив Вадим Піхта

По-друге, експерт розповів, чому цей вид мух називають стерв’ятниками чи собаками. Як виявилося, їхні личинки харчуються нутрощами кісток. До речі, особливо цей вид любить «поласувати» кістковим мозком.

І насамкінець Вадим Піхта пояснив, яку небезпеку несуть мухи-стерв’ятники для людей. Він підкреслив, що пряму небезпеку ці комахи не несуть, проте вони можуть перенести бактерії з падалі на тіло людини.

«Повзаючи по трупах, вони можуть механічно на своїх лапках переносити якісь бактерії, віруси, яйця різних паразитів», – розповів біолог і порадив не залишати їжу на відкритому повітрі та носити закритий одяг.