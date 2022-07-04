Названа категорія громадян, якій не буде нараховуватись плата за комуналку

Українців, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, пропонують звільнити від необхідності сплачувати за споживання комунальних послуг у місцях їх тимчасового проживання.





Наразі «Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» гарантує право на безоплатне проживання на безпечній території протягом 6 місяців за умови сплати ними використаних комунальних послуг. Тобто після завершення піврічного терміну з біженців можуть вимагати сплати комуналки у місцях їх компактного проживання: таборах, дитячих закладах освіти, модульних містечках тощо.

Запропонований законопроєкт передбачає безоплатне проживання внутрішньо переміщених осіб в місцях їх розселення та безкоштовне надання їм комунальних послуг. В документі мова йде і про те, щоб скасувати обмеження на проживання в безпеці.

У воєнний час держава піклується про громадян, зокрема власників бізнесу, запропонувавши українцям взяти участь у програмі ЄРобота. Підприємці можуть розраховувати на грошову допомогу для підтримки власної справи. Ця програма націлена на представників малого та середнього бізнесу, а також працівників, які втратили джерело доходу через війну.

Зареєстровані безробітні українці в разі відсутності роботи протягом 30 днів будуть залучені до виконання суспільно корисних робіт. В умовах війни мають бути залучені всі ресурси для наближення перемоги України. Цей підхід актуальний для регіонів, де місцеві органи самоврядування розподілять людей за потребами місцевості. Для тимчасово безробітних громадян залучення до муніципальних робіт принесе також і грошову винагороду – за допомогу рідному місту чи селищу влада забезпечить містян мінімальною заробітною платнею.