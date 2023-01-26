Трьом знакам зодіаку до кінця тижня буде несолодко: на них чекають самі розчарування

Завершення періоду ретроградного Меркурія та початок нового Місячного циклу ознаменували перехід до чергового астрологічного сезону. Він стане часом кардинальних змін в житті деяких знаків зодіакального кола. Та не для всіх ці зміни будуть позитивними.

Астрологи зазначають, що вже цього тижня неприємності почнуться у Тільців, Терезів та Стрільців. Їм не вистачатиме енергії, мотивації до роботи, а часто і грошей.

Тілець

У Тільців зараз є певні фінансові труднощі, які не дають їм відчути себе у безпеці. Астрологи радять їм не соромитися попросити допомоги у родичів чи близьких друзів. Адже вони для того і потрібні, щоб простягнути руку допомоги у складній ситуації. Нелегко цього тижня складатимуться і стосунки з партнером. Можливі сварки та непорозуміння, що виникнуть фактично з нічого. Щоб вирішити проблему варто перш за все зняти напругу, наприклад за допомогою музики чи занять мистецтвом. Тоді налагодити контакт між закоханими стане значно легше.

Терези

Якщо нещодавно Терези зазнали невдачі на роботі чи в особистому житті, їх будуть без кінця мучити докори сумління. Здаватиметься, що вони не зробили усього, на що були здатні в даній ситуації. Та зірки обіцяють Терезам, що незабаром віра в себе повернеться. Варто лише дати собі хвилинку перепочинку та зібратися з думками. Ідеальною терапією стане день для себе, коли Терези будуть займатися лише тим, що їм до душі. Так вони зможуть відновити сили і набратися натхнення для нових звершень.

Стрілець

Надійно приховані від оточуючих емоції Стрільців лише шкодять їм самим. Вони тиснуть на представників знаку та гнітять їх, не даючи дихати на повні груди. Астрологи радять Стрільцям відфільтрувати думки та переживання, які не стосуються їх безпосередньо. Натоміть зосередитися на пошуку опори в самому собі. Це допоможе представникам знаку вберегти себе від вигорання та дпресії. Багатьом допоможе також спілкування з близькими. Відкривши душу, вони звільняться від емоційного сміття та віднайдуть гармонію.