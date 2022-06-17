Дуже бюджетний Poco С40 невдовзі презентують на глобальному ринку

Глобальна презентація Poco C40 була запланована на сьогодні, але підрозділ бренду у В’єтнамі поквапився і минулого тижня провів свій локальний запуск. Сьогодні смартфон офіційно представлений із чіпсетом від виробника.





Передня панель є 6,71-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і краплеподібним вирізом для селфі-камери. Сканер відбитків пальців знаходиться позаду на великому чорному острівці.

Камери розташовані в одному великому прямокутнику – основна на 13 МП та датчик глибини на 2 МП.

Найцікавіша особливість цього телефону – його потужна батарея ємністю 6000 мАч із зарядкою 18 Вт. Проте бренд, що належить Xiaomi, постачатиме телефон із зарядним пристроєм на 10 Вт.

Чіпсет не виробляється Qualcomm, MediaTek або навіть Unisoc – це JR510 шанхайської компанії JLQ з чотирма процесорними ядрами з тактовою частотою 2 ГГц і ще чотирма з тактовою частотою 1,5 ГГц, а графічним процесором є Mali-G52. За продуктивністю очікується, що він буде близьким до Snapdragon 450 або Helio G35.

Є два варіанти пам’яті Poco C40: 3/32 ГБ та 4/64 ГБ, при цьому внутрішню пам’ять можна розширити за допомогою карт microSD. Варіантів кольору на світовому ринку залишається три: чорний, зелений та жовтий, і в офіційному прес-релізі Poco говориться, що ціна варіюється залежно від регіональної доступності.