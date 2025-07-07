Sony призупинили продажі свого смартфону та вибачилась перед користувачами

Компанія Sony призупинила продаж свого останнього флагманського смартфона Xperia 1 VII, представленого в травні цього року. Виробник розповів докладніше про проблеми, а також розкрив спосіб їх усунення і опублікував список моделей, яких це стосується.

На офіційному сайті Sony в Японії з’явився пост, в якому компанія повідомила про зупинку загальних відвантажень і продажів смартфона Xperia 1 VII в своєму інтернет-магазині. Причина — раптове перезавантаження пристрою або його відключення без можливості включення. На час пошуку причин збою компанія порадила користувачам зробити резервну копію даних і оновити прошивку, а тим, хто вже зіткнувся з зазначеними проблемами, — виконати наступний алгоритм дій:

Одночасно натиснути кнопки живлення і збільшення гучності. Утримувати їх протягом 20 секунд. Через 10 секунд смартфон завибрирует, але потрібно продовжувати тримати. Гаджет повинен увімкнутися.

Sony вибачилася перед користувачами і додала, що повідомить, як тільки знайде причину несправності. Також компанія перерахувала моделі, яких стосується проблема: XQ-FS44, SO-51F (операторська версія DOCOMO), SOG15 (KDDI), A501SO (SoftBank).