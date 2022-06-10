Кредиты выдавать не перестанут, но проценты на них вырастут: в НБУ объяснили ситуацию

В Национальном банке Украины считают, что повышение учетной ставки до 25% может негативно отразиться на объемах кредитования населения. Однако кредиты украинцам выдавать не перестанут, хотя отечественные банки вполне вероятно увеличат проценты, чтобы застраховать себя от военных рисков. Об этом представители НБУ рассказали в своем пресс-релизе.





Нацбанк признает, что резкое повышение учетной ставки на 15% шокировало многих участников рынка. Однако это решение было принято сознательно с целью сохранения международных резервов Украины, ее макрофинансовой стабильности, а также курса валют.

Как отметили в регуляторе, само повышение учетной ставки не так уж сильно повлияет на стоимость кредитов. Ведь, рассчитывая ее, банки прежде всего ориентируются на стоимость фондирования депозитов. Но кредитные ставки все равно вырастут, хоть и под влиянием совсем других факторов.

Уже сейчас проценты по гривневым кредитам включают дополнительную квоту за так называемые военные риски. Согласно данным Национального банка, ставки на кредиты с начала войны в Украине уже значительно выросли. Если в январе текущего года средний процент составил 10,8% годовых, то в апреле он поднялся до 13,7%.

Но, несмотря на это объемы кредитования, в последние три месяца росли без остановки. Преимущественно количество ссуд в Украине увеличивалось за счет выгодных для населения государственных программ, как например «Доступные кредиты 5-7-9%». Ведь ставки по таким кредитам фиксированы и достаточно невысоки.

В НБУ успокоили украинцев, заверив их, что о прекращении кредитования населения и речи быть не может. Банки сейчас во что бы то ни стало пытаются поддержать своих клиентов, многие из которых из-за войны оказались в затруднительной ситуации. Некоторым должникам финучреждения идут на значительные уступки, снижая ставки на кредиты или даже реструктуризируя задолженности. Причем такие шаги совсем не угрожают ликвидности самих банков, а наоборот – снижают их возможные потери из-за дефолта заемщиков.

Да и вообще кредитование – мощный инструмент, от которого зависит эффективность деятельности банка и глобальный рост экономики. Поэтому оно просто обязано развиваться.