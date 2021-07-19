Астролог пообіцяв прибутки українцям: названо дати

З 20 до 25 липня життя українців протікатиме у звичному ритмі. Ми так само будемо хвилюватися за тарифи, нарікати на політиків, та чекати змін на краще. Тим часом у владних колах вигадуватимуть все новій й нові способи привабити електорат на свій бік.





Чекають на Україну цього тижня й чималі фінансові вливання. Та чи зможуть відповідальні особи правильно ними розпорядитися? На це питання навіть в астрологів немає відповіді.

Проте знавці зірок все ж розповіли, що саме чекає на нашу державу найближчими днями.

Суспільство

У цій сфері нових тенденцій не передбачається. Дії влади так само викликатимуть у народу чимало питань. Невдоволення ростиме. Та все ж до етапу активних дій і протестів нам ще далеко. Тож все обійдеться мирним обговорення у сімейному та дружньому колі.

Політика

Політики проявлятимуть цього тижня небувалу активність. Підготовка до осіннього сезону просто таки поглине посадовців. Адже потрібно проявити себе, запропонувати щось сенсаційне, залучити якнайбільше громадян на свій бік.

У боротьбі за електорат оригінальності деяким персонажам політичного життя України буде не займати. Та не усім публічним трюкам можна вірити. Ми лише можемо спостерігати за цими піруетами, чекаючи реальних дій та зміни життя в країні на краще.

Економіка

Наша держава на цьому тижні отримає значне фінансове вливання. Астрологи не беруться за визначення джерел неочікуваного доходу. Однак це може бути транш від закордонних партнерів, кредит чи інвестиції від бізнесменів з інших країн.

Та отримати гроші – це лише пів справи, а от правильно витратити їх – справжня наука. Існує велика ймовірність, що довгоочікувані фінанси підуть за вітром через некомпетентні дії владних структур. Нам залишається лише сподіватися, що принаймні якась частина із неочікуваного доходу послужить на благо суспільству.