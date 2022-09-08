Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 сентября, растущая Луна в знаке Водолей. Время обостренной интуиции — чутье поможет отличить союзников от недругов. Звезды дарят веру в себя, силы для новых свершений — все условия для успеха в любой сфере жизни. Если же в сердце закрадываются сомнения, принятие важного решения лучше отложить. Внутренний голос, к которому непременно стоит прислушаться, поможет в важных переговорах, работе, личных отношениях. День диалога с собственной душой.





В области романтических связей важно проявить осторожность. Неосторожное слово может привести к конфликту. Обсуждайте важные вопросы с партнером, не отстраняйтесь и не ставьте перед ним границ — обидеть сегодня очень легко. Чуткость и забота друг о друге спасут от любых неурядиц.

♈ Овен

Отношения с миром, окружающими людьми и самим собой — тонкие и сложные материи. Вам порой бывает трудно направить общение в нужное русло и избежать сложностей. С такими проблемами сталкивается каждый, не печальтесь. Но и бездействовать нельзя. Пусть будет трудно, но это необходимо — найдите способ начать диалог о важных вещах и табу. Подходите к «запретным темам» мирно, деликатно. Если вы не получаете желаемого ответа от других, это тоже нормально. Воспринимайте это как сигнал к укреплению собственных личных границ, чтобы на вас лишь слегка влияло поведение других людей.

Космический совет: как бы сложно ни было, начните диалог о важных вещах.

♉ Телец

Если вы поставили перед собой цель, ничто и никто не сможет встать у вас на пути, Тельцы. На предстоящей неделе вы реализуете все свои планы, громко заявите о себе. На межличностном фронте требуется тактика нежности — звезды призывают вас принимать мудрые решения. Перспективы отношений не откроются вам сразу. Признаки, на которые следует обращать внимание: последовательность, стабильность, зрелость и эмоциональная доступность. Так или иначе, не останавливайтесь, берите от жизни все.

Космический совет: все или ничего — ваш девиз на сегодня.

♊ Близнецы

Какое бы решение вы ни приняли, всегда найдется по крайней мере один человек, который будет разочарован. Другими словами, вы не можете угодить всем, как бы ни старались. Однако вы можете оставаться верным себе, следовать своему предназначению и так обретать все большую уверенность в будущем. Позвольте внутреннему проводнику открыть для вас новые грани жизни. Это единственный способ построить свое счастье.

Космический совет: оставайтесь верны себе, всем угодить невозможно.

♋ Рак

Вы всегда готовы прийти на помощь в ущерб своим интересам. Но всегда ли это справедливо по отношению к вам? Вселенная всеми силами подает вам знаки и напоминает, что нужно найти баланс между отношением к себе и к другим. Это хорошая идея — делать то, что правильно для всех, но только если вы не жертвуете своими потребностями в придачу. Помните, что в будущем вы можете пожалеть об этой «расточительности».

Космический совет: не жертвуйте собой и своими потребностями.

♌ Лев

То, как вы воспринимаете себя, напрямую влияет на ваши отношения с миром. Если верите в себя на 100%, вы с большей вероятностью воспользуетесь открывающимися возможностями. Если же имеет место неуверенность, вы продолжаете притягивать людей, которые принижают вас и лишают шансов на успех. Пришло время подтвердить свою силу и произвести радикальные изменения во внутреннем и внешнем мирах. Вы ближе, чем когда-либо, к достижению больших целей, над которыми так долго работали.

Космический совет: вы близки к своей цели, наберитесь сил для последнего рывка.

♍ Дева

Вы уже живете жизнью своей мечты, Девы. Именно такой сделали свою судьбу вы сами, такие семена посеяли в прошлом. И теперь собираете урожай. Со временем он будет все богаче, если не собьетесь с пути и будете верить в себя. Итак, посчитайте свои благословения и умножьте их на три! Действуйте смело, но просчитывайте каждый шаг. Есть хорошие новости для одиноких Дев. Вы ближе, чем когда-либо, к проявлению божественной любви. Выбирайте партнера эмоционально стабильного, чувствительного и страстного одновременно.

Космический совет: каждое решение должно приниматься с осознанием последствий.

♎ Весы

Для вас, Весы, придумано много чудес. Ожидайте позитивных изменений как на личном, так и на профессиональном фронте в ближайшие дни. От вас требуется только вера в лучшее и готовность принимать дары Вселенной. Не погружайтесь в суету и сомнения, не ждите подвоха и, как говорят, не накручивайте себя. Да, и еще одна вещь! Деньги и другие ресурсы, необходимые для достижения ваших целей, будут предоставлены вам в должное время.

Космический совет: приготовьтесь, судьба скоро преподнесет вам приятный сюрприз.

♏ Скорпион

Мы никогда не сможем полностью изгнать наших демонов. И страх, и вера, как правило, сосуществуют в сердце одновременно, проявляясь ярче по очереди. Должно ли это остановить нас? Ни в коем случае! Ничто не должно смутить вас на пути к мечте, иначе ей не сбыться. Прыгая с парашютом, будьте твердо уверены, что полет будет прекрасным и захватывающим, и приземлитесь вы непременно на ноги.

Космический совет: между страхом и верой выбирайте веру.

♐ Стрелец

Вы явились на свет не для того, чтобы жить скучной и обыкновенной жизнью. Заурядность — не ваша история. Задерживаться на одном месте нельзя, если при этом нет ощущения гармонии и радости бытия. Поэтому вам необходимо постоянно работать над собой, искать пути развития. Учитесь, трудитесь, расширяйте кругозор и улучшайте свои навыки. Все дороги открыты, осталось только сделать первый шаг. Ваш успех в будущем напрямую зависит от сегодняшних вложений.

Космический совет: ищите новые направления личностного роста.

♑ Козерог

Слишком много общения — не шутка и не вымысел, иногда действительно нужно отдохнуть от общества, Козероги. Не стоит корить себя за желание побыть в одиночестве. Не стоит бояться отказать другу во встрече. Никакого чувства вины! Важно лишь верно оценивать свои силы, вовремя брать паузы и доходчиво, но деликатно объяснять близким, почему вас нужно оставить в покое. Так что наполните ванну, возьмите книгу или включите любимый сериал — и больше не делайте ничего. Тишина, покой, расслабление и никакого общения. Только вы и только для себя.

Космический совет: уединитесь в своем убежище, отдохните от суеты.

♒ Водолей

Общение с семьей, незримая поддержка рода, забота и безусловная любовь — все это наполняет душу и дает силы. Этого можно не заметить, ведь близкие как бы сами собой разумеются. Не стоит так опрометчиво думать. Каждый момент общения ценен, нельзя забывать об этом ни на минуту. Поддерживайте связь со своим племенем, будьте свободны, но не отрезаны от него. Сегодня — лучший день для звонка маме. А лучше купите билет и навестите ее лично.

Космический совет: проведите время с самыми близкими и одарите их своей заботой.

♊ Рыбы

Было время, когда вы плыли против течения, Рыбы. Вы усердно работали, не жалели сил ради цели. Впереди еще много Эверестов, на которые придется взобраться, но быть в движении перманентно не нужно. Отдых нужен каждому, даже самому амбициозному и неугомонному. Позвольте его себе и вы. Пришло время отложить дела, отключить телефон и посвятить себя главному человеку — себе. И не вздумайте искать повод вернуться к работе, если нужно, заставьте себя ничего не делать. Хотя бы сегодня.

Космический совет: никакой работы — просто посмотрите сериал!