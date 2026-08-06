Redmi 17 5G дебютировал в Китае: бюджетный смартфон с 120-герцовым экраном и аккумулятором на 6300 мА·ч

Xiaomi пополнила бюджетную линейку Redmi новым 17 5G — смартфоном, который стоит в пересчете около сотни евро, но при этом предлагает то, за что ещё недавно просили втрое больше: большой 120-герцовый экран и аккумулятор на 6300 мА·ч.

Экран здесь действительно немаленький — 6,9 дюйма, с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 810 нит. Правда, панель жидкокристаллическая и с разрешением всего HD+, поэтому идеальной четкости на такой диагонали ждать не стоит — плотность пикселей здесь одна из самых низких на рынке. Это классический бюджетный компромисс: плавность и размер вместо детализации.

Характеристики соответствуют цене. За производительность отвечает скромный Unisoc T8300, оперативной памяти — 4 ГБ, встроенную память объемом 64 или 128 ГБ можно расширить с помощью карты microSD. Основная камера одна, на 32 Мп, фронтальная — 8 Мп. Из приятного — сохраненный 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков, защита от пыли и брызг и свежая HyperOS 3 на базе Android 16 из коробки. Заряжается аккумулятор, к сожалению, неспешно — мощность всего 15 Вт, поэтому полный цикл с такой ёмкостью растянется надолго.

REDMI 17 5G

Концепция устройства понятна: это телефон «на каждый день и надолго» для самых экономных покупателей — с экраном для просмотра видео, батареей на два-три дня и без каких-либо претензий на игры или мобильную фотографию. В Китае он продается в чёрном, зелёном и золотом цветах.

Интересно, что, согласно утечкам, глобальная версия Redmi 17 5G будет оснащена другим процессором — Snapdragon 4 Gen 5, камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 7500 мА·ч с зарядкой 45 Вт, но и ценник уже ближе к 250 евро. Так что международная версия, похоже, будет заметно отличаться от устройства под тем же названием — у Xiaomi такое случается регулярно.

Напомним, что конкуренция за автономность в бюджетном сегменте набирает обороты: ранее мы писали о OnePlus N6x с аккумулятором на 7000 мА·ч и защитой по военному стандарту всего за 200 долларов.