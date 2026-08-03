Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и защита от воды: Samsung представила бюджетный Galaxy F70 Pro

Samsung пополнила бюджетную линейку F новым смартфоном Galaxy F70 Pro. Главные преимущества новинки — емкий аккумулятор, водонепроницаемость и, что необычно для этого ценового сегмента, длительная программная поддержка. Стартовая цена на индийском рынке составляет около 270 долларов.

Автономность и защита

В основе смартфона — аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. По заявлению Samsung, такого запаса хватает более чем на 24 часа непрерывного просмотра видео на YouTube. Устройство также получило сертификат IP67 — защиту от пыли и погружения в воду, что до сих пор является редкостью в недорогом сегменте, где производители обычно экономят именно на герметичности корпуса.

Характеристики

Параметр Значение Экран 6,7″ Super AMOLED, FHD+, 120 Гц Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Память до 8 ГБ + до 256 ГБ (UFS 3.1) Камеры 50 Мп (OIS) + 5 Мп + 2 Мп, фронтальная с поддержкой 4K Батарея 6000 мА·ч, зарядка 45 Вт Защита IP67, Gorilla Glass Victus+ Цена от ₹25 999 (~$270)

Дисплей — 120-герцовый Super AMOLED, защищенный прочным стеклом Gorilla Glass Victus+. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией (OIS), а фронтальная способна снимать видео в формате 4K. За обработку данных отвечает Snapdragon 6 Gen 3 — типичный процессор среднего уровня.

Шесть лет обновлений — главный козырь

Самое интересное в F70 Pro — не аппаратное обеспечение, а поддержка. Смартфон выходит с One UI 8.5 (Android 16) и получит шесть крупных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Для устройства за 270 долларов это исключительная щедрость: до недавнего времени такие гарантии Samsung предоставляла только флагманам. На фоне недавней истории, когда бывшие флагманы Galaxy S22 остались без Android 17, F70 Pro выглядит даже «долговечнее», чем более дорогие модели предыдущих лет.

Смартфон уже поступил в продажу в Индии в двух цветовых вариантах — Aura Green и Alpha Black — по цене от 25 999 рупий за версию 6/128 ГБ. О выходе на глобальные рынки, в частности в Европу, Samsung пока не сообщала: линейка F традиционно ориентирована прежде всего на Индию.

Напомним, ранее мы писали о другой стороне политики обновлений Samsung: прежние флагманы Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4 не получат One UI 9 на базе Android 17 — они исчерпали свою квоту из четырёх крупных обновлений.