iQOO Neo 12 может стать «убийцей флагманов»: экран с частотой обновления до 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью от 9000 мА·ч

В сети появились характеристики iQOO Neo 12 — будущего смартфона, который может предложить флагманскую производительность по значительно более низкой цене. Этими данными поделился известный инсайдер Digital Chat Station.

iQOO Neo 12 получит дисплей с частотой обновления 185 Гц и топовый процессор

Согласно утечке, iQOO Neo 12 будет оснащен большим 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Частота обновления, в зависимости от окончательного решения производителя, составит 165 или 185 Гц — и именно второй вариант выглядит наиболее интересно.

За производительность должен отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также упоминается отдельный графический чип, который может помочь в ресурсоемких играх и задачах с высокой нагрузкой. Ожидается, что объем оперативной памяти составит 12 ГБ.

О камерах пока нет информации, и именно на них производитель может сэкономить, чтобы сохранить привлекательную цену.

Аккумулятор емкостью от 9000 мА·ч и зарядка мощностью 100 Вт

Еще одно преимущество iQOO Neo 12 — аккумулятор. По данным инсайдера, его емкость составит не менее 9000 мА·ч. Смартфон также должен получить функцию быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Среди прочих ожидаемых характеристик упоминаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды в соответствии со стандартами IP68/IP69.

По предварительным данным, цена не превысит 4000 юаней — это примерно чуть больше 23 тысяч гривен. Премьера iQOO Neo 12 ожидается в октябре 2026 года. Одним из его главных конкурентов должен стать Redmi K90 Ultra.