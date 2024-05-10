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Дуров обвинил популярный мессенджер в сотрудничестве со спецслужбами

10.05.2024
Павел Дуров

Сооснователь Telegram Павел Дуров обвинил Signal и WhatsApp в недостаточной прозрачности и нарушении приватности пользователей, выступив с резкой критикой. Дуров подчеркнул, что Telegram является единственной популярной платформой для обмена сообщениями, которая позволяет пользователям проверить, что открытый код, опубликованный на GitHub, идентичен коду, который используется в приложении.

Дуров отметил, что Signal, несмотря на свои заявления о приоритете конфиденциальности пользователей, не позволяет исследователям подтвердить, что код на GitHub совпадает с кодом, который работает на iPhone. Более того, WhatsApp вообще не публикует код своего приложения, что вызывает беспокойство относительно истинных намерений этих гигантов мессенджеров.

Дуров также поставил под сомнение способность Signal и других мессенджеров гарантировать конфиденциальность пользователей, учитывая значительные инвестиции, сделанные правительством США в разработку систем шифрования, которые впоследствии интегрируются в эти приложения. Он сослался на историю основателя Twitter Джека Дорси, которая показала, что нынешние руководители Signal имеют связи с Государственным департаментом США и участвовали в смене режимов за рубежом.

В противоположность этому, Telegram остается приверженным конфиденциальности пользователей, а секретные чаты насквозь зашифрованы и защищены от взлома. Заявления Дурова вызвали жаркие дебаты о важности прозрачности и конфиденциальности пользователей в среде приложений для обмена сообщениями.

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10.05.2024
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