Виробник відмовився ремонтувати RTX 4090 звинувативши користувача

Компанія Manli відмовила в гарантії через поломку відеокарти GeForce RTX 4090 посилаючись на неправильне використання

Власник відеокарти Manli GeForce RTX 4090 зіткнувся з відмовою в гарантії після того, як його пристрій вийшов з ладу через перегорання роз’єму 12VHPWR. Незважаючи на заяви користувача про правильне встановлення та використання, виробник пояснив поломку неналежною експлуатацією карти.

Користувач, професійний графічний дизайнер, повідомив, що відеокарта працювала лише на 35% потужності під час запуску Genshin Impact на максимальних налаштуваннях 4K, що призводило до неодноразових відключень екрану, які вказували на проблеми з продуктивністю.

Після звернення до дистриб’ютора клієнту було відмовлено в гарантійному обслуговуванні, посилаючись на пошкодження роз’єму графічного процесора через неправильне підключення. Ця відмова була отримана, незважаючи на те, що користувач наполягав на дотриманні інструкцій з встановлення та пропонував сплатити повну вартість ремонту.

Цей інцидент викликає занепокоєння щодо гарантійного обслуговування та підтримки відеокарт Manli, залишаючи у користувачів сумніви щодо надійності виробника.