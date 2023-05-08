Розкрито характеристики смартфонів серії Honor 90 із камерою на 200 Мп

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station розкрив характеристики флагманських смартфонів серії Honor 90, які отримають камеру з роздільною здатністю 200 Мп. Про це повідомляє портал Gizmochina.

За даними інсайдера, Honor 90 Pro отримає швидку зарядку потужністю 90 Вт, тоді як базовий Honor 90 зможе заряджатися при потужності 66 Вт.

Також заявляється, що Honor 90 Pro отримає дисплей з роздільною здатністю 1,5K та основну камеру з датчиком Samsung ISOCELL HP3 з роздільною здатністю 200 Мп. Як заявляє Digital Chat Station, смартфон оснастять флагманським чіпсетом Snapdragon 8+ – найімовірніше мається на увазі 8 Gen 1. При цьому інші джерела вказують на більш сучасний Snapdragon 8 Gen 2.

Дата презентації серії Honor 90 поки що не розкривається. За деякими даними, прем’єра новинок відбудеться у Китаї у травні чи на початку червня 2023 року.