Ryzen 7 7800X3D сравнили с i9-14900K с профилем Extreme

Intel Core i9-14900K может работать с разными профилями BIOS, которые напрямую влияют на производительность. И в Hardware Unboxed решили узнать, насколько чип хорош с «максимальным» профилем Extreme с TDP на уровне 253 Вт.

Один из самых мощных ЦП Intel сравнили с лучшим игровым процессором AMD в лице Ryzen 7 7800X3D. Тестирование проводилось на ПК с видеокартой RTX 4090.

По результатам тестирования 21 игры, выяснилось, что Intel Core i9-14900K, даже с профилем Extreme, уступает AMD Ryzen 7 7800X3D. Но разница небольшая, всего 4%.

Еще один важный вывод, сделанный в Hardware Unboxed. До того, как Intel выпустила различные профили, Core i9-14900K демонстрировал лучшие результаты. В некоторых играх — до 10%.