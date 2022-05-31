З 1 червня ПриватБанк міняє правила роботи: поблажок не буде

У державному ПриватБанку з 1 червня діють нові правила користування кредитками. Через скасування кредитних канікул змінилися умови повернення боргу та відсоткові ставки. Разом з тим клієнти тепер можуть позичати у Привату більше грошей, а військові та особи що постраждали від війни мають право на спеціальні пільги.





Отож із сьогоднішнього дня клієнти ПриватБанку отримали можливість збільшувати кредитний ліміт по своїх картках, та навіть відкривати нові кредитки. Відсоткова ставку у банку вирішили залишити на рівні 1,7%, тобто такою ж, якою вона була під-час кредитних канікул. Такий лояльний до клієнтів відсоток на позику наразі продовжили на 3 місяці, тобто до кінця серпня.

Варто зауважити, що користуватися зниженим відсотком по кредиту зможуть лише сумлінні клієнти. Якщо боржник не буде сплачувати щомісячний внесок у розмірі 5% від суми кредиту, йому збільшать ставку. Таким власникам кредиток будуть щомісяця нараховувати по 3,5% до суми боргу, тобто згідно з правилами, що діяли до війни.

Що ж стосується осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, то для них у Приваті розробили окрему пільгову систему. Такі ж послаблення в умовах кредитування будуть діяти і для військових, що служать у Збройних силах України та саме зараз захищають нашу батьківщину.

Нагадаємо, що з 1 березня до 31 травня у ПриватБанку тривали кредитні канікули. Протягом цих трьох місяців клієнти фінустанови могли вільно користуватися грішми зі свого кредитного ліміту. Від них не вимагали повернення боргу та навіть звільнили від обов’язку сплачувати щомісячний внесок. Окрім того Приват удвічі зменшив відсоток по кредиту – із 3,5 до 1,7%. Таким чином у перші місяці війни клієнти банку могли не перейматися боргами, а зосередитися на турботі про себе та свою родину.