Лікарі розповіли, кому категорично заборонено вживати банани
Банани — одні з найпоширеніших екзотичних фруктів у світі. Багато хто вперше спробував їх ще в ранньому дитинстві. Купити їх можна в будь-якому супермаркеті, на ринку, та взагалі всюди. Проте лікарі попереджають, деяких людей банани можуть вбити!
І це зовсім не жарти. Річ у тім, що останнім часом багато блогерів у соціальних мережах рекомендують вживати банани в їжу щодня. Це правильне харчування, смачно, корисно, безпечно. Насправді невинний фрукт може стати причиною важких хвороб і навіть смерті. Лікарі попереджають, не слухайте блогерів. Ідіть на консультацію до дієтологів. Вони складуть раціон, виходячи з індивідуальних особливостей організму кожної людини.
Кому лікарі рекомендують відмовитися від бананів в раціоні
Отже, попри те, що в бананах повно мінералів, вони можуть стати причиною серйозних захворювань і навіть тромбозів. Наукові дослідження довели, що банани згущують кров. А все тому, що активно виводять з організму воду.
До речі провести аналіз на параметр густини крові можна в будь-якій медичній лабораторії. Перед тим, як слухати поради «фітоняшок», краще пройти обстеження в клініці. Раптом, ці рекомендації нададуть згубний ефект.
Лікувати тромбози медикаментозно дуже складно. А люди, у яких кров густа сама по собі можуть потрапити через бананову дієту в лікарню. Тому їм краще відмовитися від такого сумнівного перекусу. Лікарі також категорично не рекомендують їсти банани людям з такими хворобами:
- варикозне розширення вен;
- еректильна дисфункція у чоловіків;
- ожиріння;
- ішемічна хвороба серця;
- тромбофлебіт.
Пам’ятайте, банани дуже калорійні, тому, якщо є хвороби, пов’язані з ожирінням (цукровий діабет, наприклад) ці фрукти теж краще виключити з раціону.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter