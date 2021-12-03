Лікарі розповіли, кому категорично заборонено вживати банани

Банани — одні з найпоширеніших екзотичних фруктів у світі. Багато хто вперше спробував їх ще в ранньому дитинстві. Купити їх можна в будь-якому супермаркеті, на ринку, та взагалі всюди. Проте лікарі попереджають, деяких людей банани можуть вбити!





І це зовсім не жарти. Річ у тім, що останнім часом багато блогерів у соціальних мережах рекомендують вживати банани в їжу щодня. Це правильне харчування, смачно, корисно, безпечно. Насправді невинний фрукт може стати причиною важких хвороб і навіть смерті. Лікарі попереджають, не слухайте блогерів. Ідіть на консультацію до дієтологів. Вони складуть раціон, виходячи з індивідуальних особливостей організму кожної людини.

Кому лікарі рекомендують відмовитися від бананів в раціоні

Отже, попри те, що в бананах повно мінералів, вони можуть стати причиною серйозних захворювань і навіть тромбозів. Наукові дослідження довели, що банани згущують кров. А все тому, що активно виводять з організму воду.

До речі провести аналіз на параметр густини крові можна в будь-якій медичній лабораторії. Перед тим, як слухати поради «фітоняшок», краще пройти обстеження в клініці. Раптом, ці рекомендації нададуть згубний ефект.

Лікувати тромбози медикаментозно дуже складно. А люди, у яких кров густа сама по собі можуть потрапити через бананову дієту в лікарню. Тому їм краще відмовитися від такого сумнівного перекусу. Лікарі також категорично не рекомендують їсти банани людям з такими хворобами:

варикозне розширення вен;

еректильна дисфункція у чоловіків;

ожиріння;

ішемічна хвороба серця;

тромбофлебіт.

Пам’ятайте, банани дуже калорійні, тому, якщо є хвороби, пов’язані з ожирінням (цукровий діабет, наприклад) ці фрукти теж краще виключити з раціону.