Чи загрожують магнітні бурі українцям в липні: в які дні варто бути обережним

Вчені вже зробили прогноз магнітних бур на поточний місяць. За інформацією Центра передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, активність на сонці в липні буде помірною, однак магнітні бурі все ж таки прогнозують.





Перша в липні магнітна буря припадає на шосте число. Наступна нестабільність магнітного поля очікується вже в проміжках 5-8, 14-17 та 22-25 липня. Магнітосфера Землі лишиться нестабільною і протягом таких днів: 6-7, 15-16, 22-23 числа поточного місяця.

Зазначимо, що довгострокові прогнози зазвичай є менш точними, ніж короткострокові, тож ситуація може докорінно змінитись, а прогноз втратить свою актуальність з плином часу.

Магнітні бурі являють собою зміни в магнітному полі Землі, що мають вплив на самопочуття людини та навіть на роботу електроніки на планеті. Такі явища можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Найважче їх переносять метеозалежні люди і особи похилого віку.

Розповсюдженими ознаками впливу магнітної бурі на людину вважають головний біль, запаморочення, ломоту в м’язах, нудоту, дратівливість тощо. Можливі загострення хронічних захворювань та підвищення артеріального тиску.

В такі періоди спеціалісти не радять планувати важливі події, бути на самоті, вдаватись до фізичної праці, фізичних навантажень та перебувати під прямими сонячними променями протягом тривалого часу. Експерти рекомендують пити багато чистої води та уникати важкої їжі чи вживання алкогольних напоїв.