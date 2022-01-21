Журналісти знайшли пенсіонерів, які отримують пенсію як 40 українців разом

За останній рік середня пенсія в Україні збільшилася із 2,9 тис. грн до майже 4 тис. грн. Та якщо розглядати лише звичайних пенсіонерів та не брати до уваги колишніх суддів, цей показник буде набагато нижчим. Адже мінімальна пенсія в Україні наразі не доходить навіть до 2 тис. грн.





Натомість громадяни, що все своє життя пропрацювали на посаді судді, станом на кінець 2021 року отримували пенсію 90,8 тис. грн. У чому ж причина такої несправедливості? Чому певна «обрана каста» громадян щомісяця отримує у десятки разів більше, ніж решта населення?

Така велика різниця між сумою виплат для суддів та українців інших професій спричинена тим, що вони розраховуються за різними схемами. Звичайна пенсія обчислюється за формулою, де середня зарплатня в останні три роки роботи громадянина множиться на відношення його власної зарплатні до середньої та на коефіцієнт стажу. В результаті середньостатистичний пенсіонер в кращому випадку може отримувати 40% від свого колишнього доходу.

Натомість судді після виходу на заслужений відпочинок отримують пенсію, яка становить від 80 до 90% актуальної зарплатні їхніх молодших колег. Тобто з кожним зростанням окладу суддів, збільшується й пенсія служителів феміди у відставці. Лише за минулий рік їх дохід збільшився майже на 23 тисячі грн. Тим часом звичайним українським пенсіонерам такі гроші й не снилися.

Правила нарахування виплат для суддів-пенсіонерів буди прийняті у законі «Про судоустрій і статус суддів» ще в далекому 2010 році. Однак згідно з рішенням Конституційного Суду від 18 лютого 2020 року такі особливі умови отримання пенсій було визнано неконституційними. Адже вони створюють величезний розрив між доходами громадян і спричиняють соціальну нерівність.

Та не зважаючи на рішення органу правосуддя, «елітні пенсіонери» все ще отримують свої багатотисячні виплати. Такий стан речей не лише принижує громадян, які все своє життя працювали на благо України, але й прямо суперечить принципам соціальної держави.

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