Украинец продает 10 копеек в 80000 раз дороже номинала: столько не даст даже биткоин

На украинском онлайн-аукционе Violity монету номиналом 10 копеек продают за 8 тыс. грн. В чем же состоит ценность этого образца национальной валюты? Почему владелец оценил небольшой кусок металла почти в 300 долларов?





Дорогая копейка была отчеканена в 1992 году и внешне совсем не отличается от других монет того же номинала. Она изготовлена из латуни и имеет стандартный вес 1,72 г. Казалось бы обычная копейка, которую можно получить со сдачей в любом магазине.

Однако у этих 10 копеек есть одна особенность, которая в тысячи раз повышает их ценность. Одна из цифр года выпуска имеет видимый дефект. В надписи «1992» символ «2» был отлит нечетко. Похоже, что в процессе изготовления на этот фрагмент монеты попала лишняя капля металла, которая превратила верхний крючок цифры «2» в замкнутый круг. Эта казалось бы незначительная деталь сделала обладателя монеты настоящим счастливчиком.

Правда, в объявлении продавца есть неточности. В частности, он утверждает, что монета хорошо сохранилась. Но на фото отчетливо видны потертости и царапины на поверхности металла. К примеру, на лицевой стороне монеты в слове «копійок» почти полностью стерлась точка над буквой «i». А с обратной стороны серьезно поврежден герб.

Но кажется неидеальный внешний вид денежного знака совсем не повлиял на спрос. Сейчас за редкий экземпляр соревнуется более ста потенциальных покупателей, желающих добавить его в свою коллекцию.

В общем же заработать на современных монетах сейчас не так уж сложно. Если вам попал в руки денежный знак с браком, например аверсами или реверсами с обеих сторон, перепутанными цифрами года выпуска и пр., считайте повезло. На аукционе за такую монету будут наперебой торговаться коллекционеры, а вы непременно сможете заработать неплохие деньги.

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