Масові неплатежі: стало відомо про ціни на електроенергію

У Міненергетики України прийняли рішення перенести підвищення цін за користування електроенергією ще на один місяць. Тож ріст тарифів, згідно із планом відомства, нам слід чекати лише з 1 вересня поточного року. Та чому ж можновладці вирішили відкласти зміни, які мали б набрати чинності ще в липні?





В черговий раз перенести дату зміни режиму ПСО, за яким енергокомпанії постачають населенню ресурс по фіксованій вартості, Міненергетики змусило так зване «погане передчуття». Як повідомив експерт із питань житлово-комунального господарства при КМДА Олег Попенко, у міністерстві досі не впевнені, що обрана модель підвищення тарифів є вірною.

Сумніватися владний орган змушує нещодавній досвід. Січневе скасування тарифної ставки 90 коп. для перших 100 кіловатів електроенергії спричинило спад платоспроможності громадян майже на 20%. Отож у міністерстві вже схвильовані тим, що після підняття цін на ресурс українці просто перестануть платити енергокомпаніям за їх послуги.

Наразі основною стратегією міністерства щодо підвищення цін є поділ споживачів на категорії за обсягом використання електрики. Тарифи у такому разі виглядатимуть наступним чином:

використано до 100 кВт*год за місяць – ціна 1-1,2 грн за одиницю енергії;

спожито 100-300 кВт*год – 1,68 грн за кіловат;

300-500 кВт*год – ставка 2,4 грн;

більш ніж 500 кВт*год – ціна 3,5 грн за кіловат.

У цьому випадку громадяни, що використовують до 100 кіловатів за місяць, будуть сплачувати за світло навіть менше, ніж зараз. Та для домогосподарств, що споживають понад вказану норму, квитанція потяжчає приблизно на 100-200 грн. Такий стрибок вартості ресурсу для багатьох може виявитися непідйомним.

У даній стратегії звісно є й свої плюси. Зокрема Олег Попенко стверджує, що до першої категорії споживачів, яким вистачає 100 кіловатів на місяць, потрапить близько 40% українців. Та ситуації решти 60% точно не позаздриш.

Залишається лише сподіватися, що заощаджений місяць на роздуми дозволить Міненергетики ще раз переглянути свої плани та обрати варіант тарифікації, який не поставить під загрозу платоспроможність населення.