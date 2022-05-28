Звездный диагноз: в каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака

Его воле подвержены многие аспекты нашей жизни — от финансовой до отношений с людьми. И кто бы мог подумать, что он настолько плотно связан с человеком, что существует некая связь между знаками зодиака и здоровьем человека. Эту связь объяснил психолог и специалист по медицинской астрологии Бороденко Михаил.





Овен

Мужчины живут дольше на целый год — 79 против 78 лет. Из-за своей эмоциональности Овны предрасположены к развитию стрессов, депрессий, бессонницы и головных болей. В зоне риска находятся такие заболевания как остеохондроз, болезни суставов и сердечно-сосудистой системы. Иначе говоря, все, что связано с сосудами.

Телец

Тельцы-мужчины тоже живут дольше женщин — 81 год против 79 лет. Они подвержены заболеваниям горла, щитовидной железы, проблемам с почками, печенью и нарушению сексуальной активности.

Близнецы

На этот раз по продолжительности жизни женщины-близнецы впереди мужчин — 85 против 78 лет. Этому знаку стоит беречь органы дыхательной системы, поэтому у них нередки случае заболевания бронхитом или пневмонией. Суставы подвержены артриту, однако близнецы всю жизнь обречены быть стройными, даже не соблюдая никаких диет.

Рак

Женщины живут 73 года, а мужчины 68 лет. Раки часто сталкиваются с варикозом и нарушенным обменом веществ. Они постоянно переедают и часто отравляются, поэтому пищеварительная система — их слабое место. Но Ракам не стоит самим диагностировать свои заболевания. Из-за собственной мнительности, они часто приписывать себе заболевания, которых у них нет. Лучше обратиться к врачу.

Лев

Мужчины и женщины доживают до 74 лет. Этот знак склоне до последнего тянуть со своим лечением, а затем искать «волшебную панацею» от всех болезней. Им часто диагностируют проблемы с позвоночником, суставами, заболевания сердца и сосудов. В старости могут растолстеть, но долго не покрываются сединой.

Дева

Женщины-девы снова живут дольше мужчин — 81 год против 77. Хоть Девы и с клоны рожать здоровых детей, сами они не особо следят за здоровьем. Их с головой затягивает домашняя рутина и работа, да так, что они просто не замечают своих болезней. У них просто нет на это времени и сил. Болезням подвержены органы пищеварения, поясничного отдела позвоночника, ранней дальнозоркости.

Весы

Женщины живут 77 лет, а мужчины 73 года. Весы обладают слабым иммунитетом и склонны к заболеваниям поджелудочной железы, почек, системы кроветворения. Не исключены и кожные заболевания, однако в старости они обойдутся без морщин.

Скорпион

Скорпионы живут совсем короткую жизнь — мужчины 63 года, а женщины 62 года. Склонны к заболеваниям печени, мочеполовой системы, разного рода инфекциям. Они тоже любят тянуть до последнего с лечением и страдают от физических травм.

Стрелец

Женщины живут 73 года, а мужчины 69. Любят аварии, поэтому нужно быть осторожными за рулем. Им свойственны болезни уха и горла, заболевания суставов, желчекаменная болезнь и нарушение пищеварения. Даже в глубоком возрасте этот знак сохраняет свою подтянутость и привлекательность.

Водолей

Мужчины и женщины здесь живут до 71 года. Склонны к депрессии, зубным болезням и варикозу. В почетном возрасте Водолеи будут также привлекательны, как и в молодости, даже при том, что могут растолстеть.

Рыбы

Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 75 лет, а у мужчин 71 год. В детстве этому знаку вряд ли можно позавидовать, ведь они болеют и простудами и страдают всяческими аллергиями да и цепляют все инфекции. подряд Во взрослом возрасте они будут страдать заболеваниями суставов, легких и кожи, анемии. В старости обычно стройны, отличаются подвижностью и яркостью мысли.