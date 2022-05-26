Астрологи назвали главных везунчиков первого месяца лета

Взрослые ждут лето не меньше, чем школьники. И у них на это свои причины. Кто-то считает дни до отпуска, запланированного еще в феврале; другие запускают сезонный проект, которые делали всю зиму и весну; третьи начинают работу с новыми заказчиками, потому что летний период во взрослой жизни — это хорошее время для рывков в карьере, ведь конкуренции в этот период чуть меньше, а потенциальных покупателей больше.





Из нашей статьи ты узнаешь, представителям каких знаков зодиака на старте лета повезет больше и в чем проявится это везение.

Телец

Тельцы не из тех, кто сидят на месте и ждут у моря погоды. Большинство представителей знака уже в середине весны как-то проявили себя — заложили фундамент, который позволит в начале лета уверенно выстраивать на нем задуманные идеи. Это может касаться учебы или дальних поездок. Также в первый летний месяц Тельцам может поступить некое выгодное предложение по работе.

Дева

За последние несколько недель Девы немного обленились, но не успеет июнь начаться, как представители знака вольются в рабочий ритм. И это пойдет им на пользу, ведь другие, наоборот, перейдут в фазу отдыха. Поэтому любые усилия Дев, связанные с работой в это время, принесут результат быстрее. Такое развитие событий пробудит в обычно сдержанных Девах азарт. Июнь воскресит пристрастие к заработку и интерес к саморазвитию.

Стрелец

Для Стрельцов июнь станет месяцем самовыражения. Все эмоции, которые представители знака замалчивали, они наконец-то смогут правильно сформулировать и донести до кого посчитают нужным. Если весной Стрельцы предпочитали прятаться от других за невидимой стеной и любили уединение, то летом им захочется больше времени проводить в обществе, и окружающие ответят Стрельцам ответной любовью. Представители знака познакомятся с интересными людьми, среди которых будут и те, с кем они будут продуктивно общаться еще не один год. В общем, Стрелец совершит грандиозный переворот в июне. В первую очередь для самого себя.

Водолей

Водолеям можно не переживать за финансы в июне. Появится сразу несколько источников заработка, представителям знака нужно будет выбрать более подходящий. При этом ни один из отвергнутых вариантов не исчезнет, просто будет ждать своей очереди. Особенно это касается Водолеев, которые находятся в поиске новой работы или задумываются об этом. Также июнь для Водолеев будет удачным в романтическом плане. Одиночки встретят человека, с которым захотят провести, если не всю жизнь, то точно все лето. Семейные Водолеи заново влюбятся в своих партнеров — лето превратится в один большой медовый месяц.