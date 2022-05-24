Чи потрібний DVD-привід у комп’ютері?

У ноутбуках ось уже багато років відсутній DVD-привід і якщо моделі з DVD є у продажу, то це велика рідкість. Системні блоки, за замовчуванням, також вже йдуть без приводу, але його можна туди встановити, якщо є вільні слоти в корпусі. Але чи потрібен зараз DVD-привід у ПК?





Формат DVD скоріше мертвий, ніж живий. Причина проста – інтернет став швидким та безлімітним. На тлі цього з’явилися різні онлайн-кінотеатри, за допомогою яких можна дивитися фільми. Не потрібно йти за фізичним диском – придбати та завантажити потрібний контент можна буквально в 2 кліки.

Така сама ситуація з дистрибутивами програм — не потрібно шукати інсталяційний диск, адже його образ можна сміливо завантажити з сайту розробника. Отже, якщо у вас є стабільне та швидкісне підключення до мережі, програвач DVD не потрібен.

У яких випадках привід потрібен?

Допустимо, у вас є колекція фільмів на DVD дисках. А якщо ліцензійні диски, то значить якість контенту буде на висоті. Знову ж таки, це не 4K, але старі фільми подивитися цілком собі можна. Діє також психологічний фактор: якщо диск дістали з полиці, вставили в привід, значить і фільм можна подивитися повністю. Це приблизно як читати паперову газету!

В принципі, на DVD дисках можна зберігати інформацію, якщо немає можливості придбати зовнішній HDD накопичувач. Можна, але є нюанси. Будь-який лазерний диск – річ досить крихка, тому, якщо і використовувати цей формат для зберігання своїх файлів, то краще робити копії відразу на 2-х дисках.

Але звідси все одно випливає — лазерний «дивіді» можна використовувати як сховище інформації лише в крайньому випадку.

На сьогоднішній день знайти DVD диск для ПК або фільми в роздрібних мережах досить проблемно. Але це у великих містах. У тій місцевості, де швидкість та якість інтернету не дуже й досі існують місця, де можна придбати будь-який контент на дисках.

На сьогоднішній день у продажу є різні DVD плеєри – від приставки до телевізора до портативних з вбудованим дисплеєм. Такий плеєр зручний для перегляду фільмів, коли немає комп’ютера, інтернету або смартфона. Якщо в ноутбуку немає вбудованого приводу, можна купити зовнішній USB дисковод.

А якщо програвач у ноутбуці вже є і він вам зовсім не потрібен, то можна використати цей відсік для встановлення другого накопичувача. У продажу є спеціальні перехідники для ноутбуків під HDD або SSD диск – зовні нічого не змінюється, навіть заглушка залишається наче у вас справжній DVD привід.