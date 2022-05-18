Поляки масово звільняють українських заробітчан: з чим це пов’язано

Польські компанії, що були помічені у зв’язках з громадянами рф, вже встигли сповна відчути тиск санкцій. Їм довелося відмовитися від партнерів росіян та збуту своєї продукції на теренах країни-агресора. Така переорієнтація бізнесу не могла не позначитися на обсягах виробництва. Тож деякі з підсанкційних компаній були змушені згорнути свої потужності та звільнити частину працівників, чимало з яких виявилися українськими заробітчанами.





Постраждали від санкцій проти рф зокрема чоловіки, які працювали на польських металургійних заводах та інших виробництвах тяжкої промисловості. Такі дані повідомили у аналітичному відділі міжнародного кадрового агенства Gremi Personal.

Та попри масові звільнення українців, дефіциту вакансій для чоловіків у країні не виникло. Ба більше, з початку війни їх число збільшилося майже на 20%. Адже українці сильної статі почали масово повертатися на батьківщину, щоб вступити до лав Збройних сил та захищати Україну від ворога.

Таким чином звільнені із підсанкційних підприємств українці, які все ж залишилися у Польщі, дуже швидко знайшли собі нову роботу у автопромисловості, логістиці та на харчових підприємствах.

Варто зазначити, що чоловікам-мігрантам знайти роботу у Польщі значно легше аніж жінкам. Понад 70% вакансій від польських роботодавців є суто «чоловічими», як то будівельник, працівник на металургійний завод або водій-далекобійник.

Проте влітку та на початку осені, у так званий високий сезон, роботи у Польщі вистачає всім. Тож наразі українки не відчувають жодних проблем із пошуком заробітку. Поляки пропонують переселенкам з України досить пристойну зарплатню від 30 тис грн на місяць за роботу, яка не потребує ані освіти, ані досвіду. Переважно це місця на підприємствах харчової промисловості – рибних та м’ясних заводах, фабриках із виготовлення делікатесів тощо. вистачає вакансій і в логістиці та сфері обслуговування.