Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 26 сентября, Роковое Новолуние в знаке Весы. День подходит для новых знакомств и общения со старыми друзьями. Сегодня важно сделать правильный выбор: что вы хотите видеть в своей судьбе, а что — нет.

♈ Овен

Вы бы предпочли полет фантазии, погрузиться с близким человеком в пузырь и забыть об остальном. Но единственная проблема эскапизма заключается в том, что он приводит к проблемам в реальном мире. Не забывайте говорить о настоящем.

Космический совет: иногда нужно просто говорить о реальных вещах.

♉ Телец

Новолуние заставляет вас чувствовать себя наиболее ярко. В настоящее время важно помнить, что чувства нельзя принимать за истину в последней инстанции. Вам не нужно доверять мыслям, проносящимся в вашей голове, реагировать на каждый импульс или нажимать кнопку «Отправить», как только вы напечатали неприятное текстовое сообщение. Вместо этого вам стоит сделать шаг назад, понаблюдать за колебаниями своего разума и позволить ответам проявить себя.

Космический совет: чувства не являются фактами.

♊ Близнецы

Если вам интересно, вы на правильном пути и очень близки к осуществлению своей мечты. Силы работают с вами и через вас, чтобы помочь вам достичь того, что вы когда-то считали невозможным. Ваши методы контроля никоим образом не будут поддерживать ваш рост.

Космический совет: поменяйте жесткость на нежность.

♋ Рак

Вы хотите, чтобы все происходило только так, как желаете вы, и вы не соглашаетесь ни на что другое. Но может ли ваша жесткость помешать достижению большей цели? Звезды напоминают вам, что есть еще один выход. Вы очень близки к достижению своей цели. Поэтому сосредоточьтесь на отношениях с другими людьми, а не играйте против них.

Космический совет: найдите способ работать в команде.

♌ Лев

Обратите внимание на то, что говорят вам знаки. Обратите внимание на то, куда ведет вас дорога. Вселенная работает на вас сегодня, главное — правильно сформулировать свое желание.

Космический совет: знаки не лгут.

♍ Дева

Новолуние в Весах напоминает о том, что вы на правильном пути. Однако мы все еще находимся в разгаре ретроградного сезона. Так что не всегда все ваши желания будут исполняться. Привнесите гибкость и плавность во взаимодействие с окружающими. Когда вы позволите вещам следовать своему естественному ритму, чудеса станут повседневным явлением.

Космический совет: научитесь быть более гибкими в отношениях с другими людьми.

♎ Весы

Новолуние в вашем знаке приносит с собой возможность начать все сначала, возможность переписать сценарий своей жизни. Но прежде чем прыгнуть в новую временную шкалу, найдите способ обратиться к прошлому, чтобы разобраться с тем, что остается нерешенным. Есть гештальты, которые нужно закрыть, и вопросы, на которые лучше получить ответ.

Космический совет: практикуйте прощение и отпустите прошлое.

♏ Скорпион

Звезды вас призывают приступить к работе. В первую очередь, над собой. Продолжайте быть последовательным в своих намерениях, но будьте откровенны с окружающими, иначе вас попросту могут неправильно понять. Оставаясь собой вы продолжите двигаться вперед.

Космический совет: сообщите о своих потребностях и желаниях вашим близким.

♐ Стрелец

Возможности совместного творчества безграничны. Новолуние в Весах приносит с собой напоминание о том, что ваша личность — это не ваши страхи и горести. Ваш багаж гораздо больше, чем боль из прошлого и ошибки, которые вы совершили. Сегодня хороший день для того, чтобы двигаться вперед, отбросив гнетущие переживания.

Космический совет: отбросьте мысли, которые не дают вам спать по ночам.

♑ Козерог

Любовь и страх сосуществуют. Всегда прозвучит внутренний голос, который скажет вам, что рисковать — это хорошо, и другой, который скажет вам, что вы никогда не найдете то, что ищете. Стоит надеяться, что вы прислушаетесь к первому. Поверить в невозможное и следовать за своим сердцем очень легко. Ваше мужество будет многократно вознаграждено.

Космический совет: прислушайтесь к советам своего сердца.

♒ Водолей

Вселенная хочет, чтобы вы говорили громче. Вы достаточно прекрасны, чтобы помочь себе воплотить в реальность ту жизнь, которую вы себе представляли давным-давно. Все, что может вам помешать — маленький червячок сомнения, который говорит, что вы чего-то недостойны.

Космический совет: противоречивые ощущения помешают вам двигаться дальше.

♊ Рыбы

Страх и вера борются в вашей душе. Вместо того, чтобы выбирать, признайте их двумя сторонами одной медали. Вам придется пройтись по темным коридорам своей души и, возможно, столкнуться со своим самым жутким кошмаром в реальности. Помните, что никакая проблема не должна заставить вас отступить от своих целей.

Космический совет: вам придется пройтись по темным коридорам своей психики.