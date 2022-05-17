Долар пішов вверху попри значну підтримку гривні НБУ

Вартість долара США в українських обмінниках за останній тиждень підскочила майже на 1 гривню. Зі ставки 33,65 грн/дол у минулий понеділок, «бакс» на початку поточного тижня зафіксувався на рівні 34,55 грн/дол. Змінився у період з 9 до 16 травня і курс євро, щоправда не так разюче – з 35,75 грн до 36,20 грн за 1 євро. Тобто підвишка склала лише 45 коп на одиницю європейської валюти.





Черговий стрибок курсу, звісно ж, не порадував українців. Та як стверджує провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов, курс долара та євро в Україні все ще демонструє відносну стабільність. Не останню роль у формуванні цієї стабільності відіграє Національний банк України, який усіма силами підтримує національну валюту.

На підтримку гривні НБУ лише за останні два місяці витратив понад 4 мільярда доларів. Регулятор продавав долари та євро, тим самим знижуючи попит на них та утримуючи курс гривні на стабільному рівні.

Тим не менше уникнути стрибка курсу, що відбувся за останні тиждень, Національному банкові не вдалося. Попри значні фінансові вливання у стабільність гривні, проти нацвалюти зіграв один із найсильніших наразі негативних факторів фінансової системи країни. Мова йде про фінансування НБУ видатків державного бюджету. Ця стаття витрат регулятора вже поглинула понад 100 мільярдів гривень, за які було викуплено військові облігації внутрішнього державного займу.

При цьому експерт зазначив, що є і позитивні звістки від регулятора, які можуть свідчити про швидке зниження курсу до попередніх показників. Такою новиною є активність інвесторів, які купують українські військові облігації навіть попри їхню від’ємну дохідність. Тож можна сподіватися, що вже у найближчі тижні позитивні фактори курсоутворення переважать негативні, а вартість долара та євро в Україні суттєво знизиться.