До -40: синоптики озвучили прогноз погоди на лютий

Ще з початку зими українців лякали суворими погодними умовами у лютому. Синоптики обіцяли наприкінці зими рекордні температури. Тож більшість громадян вже почали запасатися теплими речами, очікуючи від місяця лютого 40-градусних морозів.





Однак за останніми прогнозами українського Гідрометцентру екстремальної холоднечі у наступному місяці чекати не варто. Навпаки, лютий 2022-го стане теплішим ніж будь-коли. Середня температура в більшості областей буде плюсовою. Найвищі місячні температури очікуються у Закарпатті – від 0 до 4 градусів тепла, та на Одещині – близько 1 градуса вище нуля.

Кількість опадів в більшості регіонів країни очікується в межах норми. Щоправда, у Карпатах великої кількості снігу можна не чекати. Там випаде лише до 40 мм опадів за місяць, що є доволі низьким показником для лютого. На Закарпатті також кількість опадів буде трохи меншою за норму – від 50 до 75 мм.

Як зазначила метеоекспертка Віра Балабух, що керує одним з відділів Українського гідрометеорологічного інституту, погода на території України великою мірою залежить від антициклонів. Йдеться про повітряні маси, які формуються переважно в теплих частинах суші. Саме завдяки ним у лютому ми можемо відчути справжній прихід весни.

Також синоптик зазначила, що українські зими в останні роки стали значно лагіднішими, аніж раніше. Морозних днів у січні та лютому стає все менше, хоча раніше саме ці місяці славилися тріскучими морозами та завірюхами. На думку Віри Балабух така зміна клімату в Україні тісно пов’язана зі світовими тенденціями до погодних метаморфоз.

Що стосується погоди на лютий 2022-го року, експертка поки що не наважується давати точний прогноз. Однак Балабух переконана, що середня температура буде на 2-3 градуси вищою, ніж у лютому 1993-2016 років. Тож перші весняні промінчики сонця ми побачимо ще до завершення календарної зими.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿