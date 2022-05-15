Ряд украинских банков может обанкротиться уже до конца мая: эксперт

Война, ударившая по всем жизненно важным отраслям в Украине, не обошла и банковскую систему. И хотя отечественные финансовые учреждения очень неохотно признают свои проблемы, до конца мая ситуация прояснится. Ряд банков будет обязан показать свою реальную операционную эффективность, а может быть дойдет даже до юридических дефолтов.





Такую версию развития событий озвучил Евгений Дубогрыз, ведущий эксперт исследовательского центра CASE Украина. В частности, он отметил, что банки пока лишь немного приоткрыли занавес и рассказали о своих мартовских убытках. Поэтому все выглядит слишком пессимистично. Но уже через несколько недель, когда станет известно больше, ситуация может существенно ухудшиться.

«Через три месяца после начала полномасштабной войны банки будут вынуждены признать дефолт, или проще говоря, просрочку по кредитам, которые пока не обслуживаются и обслуживаться уже не будут. Даже если технически некоторые кредиты финучреждения еще и будут обслуживать, то действительно клиенты их уже никогда не погасят», – пояснил Дубогрыз.

Эксперт считает, что убытки украинских банков в дальнейшем будут расти, причем достаточно быстрыми темпами. Но признавать свои проблемы финучреждения сейчас не спешат и будут отсрочивать этот момент, насколько возможно. И это правильно, ведь сейчас паника в обществе – последнее, что нужно украинцам. Единственная проблема в том, что укрывательство отечественными финучреждениями своих проблем может привести к неправильной оценке ситуации со стороны Нацбанка, в результате чего регулятору будет сложно вовремя и правильно отреагировать.

Следует отметить, что несмотря на проблемы банков из-за несостоятельности их клиентов рассчитаться с долгами по кредитам, ликвидность большинства финучреждений пока удовлетворяет всем требованиям. Украинские банки стабильно платят проценты по депозитам и при необходимости возвращают вклады клиентам. Так что говорить об их банкротстве пока слишком рано.