Шмигаль пояснив, чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон під заставу

Чоловіки хочуть отримати право «виїжджати з України під заставу». У петиції йшлося про наступне: за заставу у розмірі 200 тисяч гривень чоловікам мали б дозволяти перетинати кордон. Петиція набрала необхідну кількість голосів, та була подана на розгляд, але відношення до неї у громадян розділилося. Є багато тих, хто підтримав таку ідею. Не менше й тих громадян, які вважають такі діяння зрадою.





Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав довгоочікувану відповідь. Під час воєнного стану виїжджати із країни ніхто не буде, навіть, якщо розмір застави збільшити вдвічі чи втричі.

Зараз йде війна. Допоки одні чоловіки та хлопці сидять в окопах не передовій та не можуть собі дозволити навіть повноцінного сну, було б недоречно давати іншим зелене світло. Разом із тим у Верховній раді розглядають можливість виїзду за кордон чоловіків у відрядження.

Застава не дає жодних гарантій того, що військовозобов’язаний повернеться до країни та піде на фронт боронити землю від ворога. Коли закінчиться воєнний стан, усі двері до Європи, Америки будуть знову відчинені. Сьогодні дане питання не на часі.

Хоча Пан Шмигаль і не схвалив його, усі доопрацювання і погодження передали у Дія. Найближчим часом в аплеті може з’явитись розділ ЄВідрядження. Хоча зараз через рішення прем’єра неможливо його активізувати, але у Міністерстві цифрової інтеграції алгоритм вже є, він пройшов тестування.

Навіть, якщо його зараз додати у мобільний застосунок, він не матиме юридичної сили.

Михайло Федоров повідомив, що зараз навколо цього питання у Верховній Раді проходять дискусії. Думки розділились, але рано чи пізно депутати дійдуть спільного рішення. Також Експертний комітет може не погодитись із нинішньою ситуацією. Тому виїзд за кордон військовозобов’язаних може стати доступним для людей із чоловічою статтю.