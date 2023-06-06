В Європі визначились з винуватцем підриву Каховської ГЕС

Президент Європейської Ради звинуватив Росію у вибуху на дамбі в Новій Каховці на півдні України, написавши в Твіттері, що “Росія та її маріонетки” будуть притягнуті до відповідальності.

“Шокований безпрецедентною атакою на дамбу в Новій Каховці, – заявив Шарль Мішель. “Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин – і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності”.

За його словами, цей інцидент, в якому Росія і Україна звинувачують одна одну, буде піднято на наступному саміті Ради ЄС у Брюсселі, де буде запропоновано “більшу допомогу затопленим районам”.

“Мої думки з усіма сім’ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи”, – додав він.

Тисячі в небезпеці: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, що руйнування дамби “ставить під загрозу тисячі цивільних осіб” і є “жахливим військовим злочином”.