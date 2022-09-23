Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 2 октября

Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными. Эксперты подготовил очередной список рекомендаций на неделю с 26 сентября по 2 октября.

Овен

Перевернутый отал, перевернутый ансуз и йера говорят о том, что необходимо обратить внимание на сферу ваших личных отношений, быта и постараться избегать конфликтов. Ваша работа может вступить в конфронтацию со сферой личных отношений и вызвать непонимание и возможные ссоры.

Телец

Райдо, хагалаз и перевернутый турисаз говорят о больших возможностях в различного рода начинаниях. Особенно в тех, которые будут направлены на преодоление сложностей прошлого. Эти новые дела помогут успешно достичь вам желаемых целей и полностью изменить ту негативную структуру, которая существовала в прошлом. Поэтому занявшись правильным и нужным делом вы можете многого достичь.

Близнецы

Перевернутый лагуз, наутиз и уруз говорят о большой энергии, которая приходит в вашу жизнь. Она может быть связана с накапливавшимися длительное время возможностями. Однако этот период также и будет способствовать различного рода сложностям, неожиданностям, которые будут вставать на вашем пути. Тот потенциал сил, который вы вы приобретаете, окажется гораздо большим.

Рак

Тейваз, перевернутый уруз и иса говорят о том, что необходимо принимать активные решения и заниматься тем, чтобы достичь поставленной цели. С другой стороны, нужно понимать что ваши силы не безграничны, в том числе и физические. И не следует перегружать себя той или иной задачей, потому как только баланс сил может быть результативным и успешным.

Лев

Перевернутая перто, гебо и соуло советуют вам обратить внимание на сферу выстраивания необходимых союзов, потому как они могут быть очень эффективны. Однако не принесут результат сразу, это будет достаточно долгосрочный процесс, который тем не менее сможет привнести достаточно много положительных достижений в вашей жизни.

Дева

Иса, перевернутый тейваз и дагаз не рекомендуют заниматься какими-то важными делами, проектами в этот промежуток

времени. Скорее стоит понять и принять необходимые изменения, которые должны прийти в ту сферу, на которой вы акцентируете свое внимание, свои усилия. И с пониманием этих новых процессов, которые приносит жизнь, построить дальнейшие планы. Это время хорошо вообще подойдет для различного рода планирования.

Весы

Соуло, дагаз и иса открывают для вас прекрасные возможности в самых разных направлениях. Это период, который сможет помочь вам реализовать свои внутренние возможности, свой творческий потенциал. И эти качества в полной мере смогут проявить себя в достаточно длительной перспективе.

Скорпион

Турисаз, эйваз и наутиз предупреждают о времени, которое может быть связано с большой вероятностью конфликтов, изменений, которых вы, вероятно, не ожидали. Но, с другой стороны, этот период открывает для вас большие возможности. Поэтому используя в верном направлении свои усилия и подготовившись к различным неожиданностям вы сможете достичь того, что было недоступно ранее.

Стрелец

Хагалаз, отал и эйваз говорят о необходимости изменений, которые в первую очередь касаются вашего личного пространства. Сферы вашего дома, быта, взаимоотношений с семьей. Потому как эта сфера может стать конфликтной в будущем, если сейчас не будут приняты необходимые решения. И те дела, поступки, которые помогут укрепить ваши взаимоотношения и сохранить их в долгосрочной перспективе.

Козерог

Перевернутый уруз, турисаз и альгиз говорят о том, что этот период достаточно хорош для того, чтобы заняться своим здоровьем. Для того чтобы совершить какие-то дела, направленные на улучшение своего самочувствия, на различного рода отдых и также это время хорошо подойдет для того, чтобы отложенные ранее решения были приняты именно в это время.

Водолей

Перевернутая вунье, йера и перевернутая беркана советуют вам обратить внимание на сферу своего труда, потому как здесь существует ряд задач, которые не были достигнуты. И эти задачи могут быть реализованы, когда будет достигнута гармония и правильное позиционирование себя в тех процессах, которые происходят в вашей жизни. Сейчас важно понять, что необходимо выстраивать перспективы плавного и равномерного роста, а не пытаться совершить то, к чему вы пока не готовы.

Рыбы

Йера, беркана и перевернутая вуньо говорят о том, что сейчас вы можете получить хороший результат от проделанного вами ранее. Вы можете достичь хороших результатов в любой сфере, в которой вы намереваетесь совершить что-то важное. Однако здесь кроется и определенная неудовлетворенность своим бытом, своим положением. Возможно траты сил будут превышать тот уровень, который вам бы хотелось.