Google представила Android 13

Google анонсувала вихід нового покоління ОС Android. Про це повідомляє сайт компанії.





Операційна система вийшла під назвою Android 13 з найменуванням Tiramisu. Відмінною особливістю продукту є адаптація дизайн-концепції Material You для елементів системи та додатків. Також ОС отримала чотири колірні теми, новий віджет управління мультимедіа, оновлені параметри конфіденційності та додаткову підтримку планшетів.

Крім того, компанія оголосила про підтримку просторового аудіо та стандарту передачі даних Bluetooth Low Energy Audio. Під час презентації було представлено нову програму для безконтактної оплати Google Wallet, яка замінить Google Pay. У ній можна буде зберегти банківські картки, права водія, авіаквитки та інші документи.

Також в ОС реалізували функцію Panlingual, яка дає змогу налаштувати певну мову для кожної програми. В операційну систему додали розширену підтримку стілусу, при роботі з яким пристрій не реагуватиме на випадкові торкання екрана пальцями рук.

Android 13 доступна для завантаження у вигляді бета-версії. Повноцінна версія ОС з’явиться наприкінці літа або на початку осені – терміни розгортання залежать від конкретного виробника смартфонів.