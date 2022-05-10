Украинцев предупредили о 16 мая: что нельзя делать в этот день

Только через неделю нас ждет полнолуние. В понедельник 16 мая Луна достигнет своих максимальных размеров и войдет в зодиакальное созвездие Стрельца. Астрологи считают, что это явление чревато огромным энергетическим зарядом и способно существенно повлиять на жизнь людей. Они советуют в период полнолуния соблюдать определенные правила поведения, которые уберегут от негативного влияния полной Луны.





Что не стоит делать в полнолуние 16 мая

Не обсуждать серьезные темы. В этот день эмоциональное напряжение достигнет своего пика, за счет чего существенно повысится риск конфликтов. Вы можете поссориться даже с самыми близкими людьми из-за пустяка. Что уж говорить о серьезных, жизненно важных вопросах. Так что лучше отложить их обсуждение на другой день.

Не начинать новые проекты. Отложить на время астрологи советуют и новые начинания, в частности старт бизнеса или творческого проекта. Начатые в полнолуние стартапы могут закончиться полным крахом, да еще и нанести значительный материальный ущерб.

Не брать кредиты. На 16 мая вообще лучше не планировать сделок с финансами. Но самым фиаско станет оформление кредита в день полнолуния. В будущем такой необдуманный шаг может принести вам немало жизненных проблем, в том числе и неприятностей с деньгами.

Не проводить бьюти-процедур. Все планы, связанные с внешним видом и красотой, на 16 мая лучше отменить. В частности, это касается маникюра, прически и других, более серьезных салонных процедур. Результаты их проведения в полнолуние могут быть просто катастрофическими.

Не пересаживать цветы. Домашние цветы, да и огородные растения, которые пересаживают в полнолуние просто не будут расти. Ведь Луна на этом этапе своего цикла оказывает очень сильное негативное воздействие на все живые организмы, в том числе и растения.