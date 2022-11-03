Счастье уже близко: у трех знаков зодиака до 22 ноября сбудется заветная мечта

Период до 22 ноября станет невероятно счастливым для представителей трех избранных зодиакальных знаков. Все их проблемы останутся позади. Начнется новая жизнь, наполненная успехом и любовью.

Астрологи рассказали, что знаками-счастливчиками в ноябре станут Девы, Весы и Козероги. До 22 числа их ждет повышение на работе, значительный приток финансов, а возможно даже встреча с любовью всей жизни.

Дева

Хорошие отношения с руководством и коллегами наконец пригодятся Девам. Они получат новую должность, о которой давно мечтали. А вместе с повышением представители знака начнут получать и значительно большую зарплату. Улучшения в финансовых делах позволят Девам раскошелится и сделать дорогую покупку. Они наконец-то решатся приобрести себе новый автомобиль или даже квартиру. А самые романтичные уроженцы знака на заработанные деньги отправятся в дальнее путешествие с любимым человеком.

Весы

Начало ноября 2022 года Весы запомнят навсегда. Ведь именно в это время представители знака встретят человека, который сыграет ключевую роль в их жизни. Они горячо влюбятся и, возможно, даже задумаются о создании семьи. Правда, такой прогноз касается только одиноких Весов. Тем временем женатые представители знака в первой половине ноября ощутят невероятный всплеск чувств к своей второй половинке. Для них это время станет будто второй медовый месяц.

Козерог

Представители этого знака в ноябре почувствуют, что в их жизни наконец-то началась «белая полоса». Они ощутят себя гораздо увереннее и сосредоточятся на покорении новых карьерных высот. Козерогов могут назначить на руководящую должность, что сделает их более авторитетными в глазах коллег. Благодаря повышению финансовое положение Козерогов также ощутимо улучшится. Они смогут сэкономить немалую сумму денег и порадовать себя покупкой, которая раньше казалась им несбыточной мечтой.