Українцям ускладнили в’їзд до Польщі: нові правила

Польські прикордонники вирішили повернути деякі обмеження для українців, які в’їзджають у країну на автомобілях. Зокрема це стосується тонованого скла та страхового полісу. Такі новини українці почули від своїх співвітчизників, яких за невиконання вищезазначених правил не пропустили через кордон.





Отож українцям, що їдуть до Польщі заборонено мати тонування скла понад 10%. Такі обмеження стосуються лобового скла, а також передніх бокових вікон.

Варто зазначити, що такі правила щодо тонування були впроваджені ще до війни. Та з 24 лютого вони не діяли, тож українці встигли відвикнути від цього обмеження й були не готові, що через занадто темне скло у них виникнуть проблеми на кордоні.

Та автомобілістів обурило не стільки повернення старих правил, скільки те, що їх про це ніхто не попередив. Деякі українці, що їхали до Польщі, дізналися про нововведення вже після того, як пройшли український кордон. Тож їм довелося повертатися назад та їхати на сервіс, щоб зняти тонування.

Ще однією, умовою, яку поляки вирішили відновити для гостей з України, це наявність страхового полісу «Зелена карта». Щоправда про це правило українців нещодавно попередив НБУ. Регулятор отримав таку інформацію від своїх іноземних партнерів ще 28 квітня, та попередив вітчизняних автомобілістів про необхідність виготовлення «Зеленої карти» перед виїздом за кордон.

Нагадаємо, що з першого дня війни Польща гостинно відкрила свої двері для українських біженців. Наші громадяни могли вільно перетинати кордон із внутрішнім паспортом, а в деяких випадках взагалі без документів. Більш ніж 2 місяці жодних обмежень до українців польські прикордонники не застосовували. Та зараз, коли хвиля масової міграції біженців пройшла, польська прикордонна служба почала потроху повертати старі правила перетину кордону.