Украинцам разрешили выходить на пенсию раньше: нужно выполнить два условия

В Украине расширили список лиц, которые могут выходить на заслуженный отдых досрочно. Новые правила были введены законом №2040-IX, который Президент Зеленский подписал 29 апреля. Об этом украинцам официально уведомил Пенсионный фонд Украины.





Как отметили в государственном ведомстве, выйти на пенсию раньше срока теперь смогут граждане, которым до пенсионного возраста осталось менее 1,5 года. Но для этого они должны выполнить два условия:

иметь полный страховой стаж;

быть уволены с работы в результате ликвидации предприятия, сокращения или профнепригодности, связанной с состоянием здоровья.

Как отметила министр соцполитики Украины Марина Лазебная, людям предпенсионного возраста очень сложно найти работу. Ведь работодатели обычно отдают предпочтение кандидатам помоложе. Поэтому когда работника увольняют за год до пенсии, он оказывается в безвыходном положении. Именно с учетом интересов этой категории граждан было решено несколько изменить законодательные акты.

В подписанном президентом законе предусмотрено еще одно важное нововведение. А именно – введение ежегодной индексации пенсионных выплат с 1 марта ежегодно. При этом при проведении такой индексации будут учитываться только один критерий – коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в Украине.

Кроме того, закон дает право на получение досрочной пенсии родителям детей, которые болеют редкими и тяжелыми болезнями, и при этом не имеют группы инвалидности.

Напомним, что во время войны украинцам также будут начисляться пенсии за потерю кормильца. Причем речь идет не только о родителях или родственниках, погибших в результате боевых действий, но и о пропавших без вести гражданах. Пенсию за них можно оформить после подачи заявления на розыск в правоохранительные органы. Сами же выплаты начнут начислять через месяц после внесения данных о пропавшем в Единый госреестр досудебных расследованиий.