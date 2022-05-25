Новий законопроект: українцям хочуть офіційно дозволити платити менші зарплати

В Україні назріває реформа трудового законодавства. У парламенті активно обговорюють новий законопроект №5371, який дозволить роботодавцям офіційно пропонувати працівникам індивідуальні умови праці, навіть якщо вони порушують основні приписи КЗпП. Таке право отримають керівники підприємств із штатом до 250 осіб, тобто представники малого та середнього бізнесу.





Законопроект, головним ініціатором якого є депутатка Галина Третякова із партії «Слуга народу», має на меті вивести з тіні ринок праці. Однак досягнення такої благородної мети може дорого обійтися працівникам, яких позбавлять багатьох їхніх законних прав. Зокрема у індивідуальних договорах роботодавці зможуть встановлювати довший робочий день, меншу за мінімальну зарплатню та навіть спрощені умови звільнення працівника.

Варто зазначити, що закон все ж рекомендує роботодавцям враховувати при складанні індивідуальних договорів базові норми Кодексу законів про працю. Зокрема йдеться про мінімальну заробітну плату, кількість робочих годин на тиждень, термін відпустки тощо. Але така рекомендація насправді ні до чого не зобов’язує і остаточне рішення все одно залишається за керівником.

Натомість автори закону стверджують, що деякі приписи трудового законодавства України безнадійно застаріли і не підходять під формат роботи великої кількості сучасних підприємств. Через це роботодавці змушені домовлятися про умови роботи зі своїми підлеглими неофіційно, на словах, оскільки ці умови виходять за рамки КЗпП (наприклад занадто довгий робочий день). А це сприяє тінізації ринку праці.

Якщо ж роботодавці отримають право укладати з працівниками офіційні угоди, в яких прописані індивідуальний робочий графік, заробітна плата тощо, це допоможе вивести з тіні значну частину підприємств.

Наразі законопроект зі змінами до трудового законодавства активно обговорюють експерти. Частина з них бачить у документі великі перспективи для українського ринку праці, інші – нехтування правами середньостатистичного працівника. Тим часом в Раді проект закону №5371 вже прийняли за основу. А це означає, що його, нехай і з незначними змінами, та все ж втілять у життя.