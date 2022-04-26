Евро бьет рекорды в Украине: как растет валюта в обменниках

За последнюю неделю стоимость евро в обменниках достигла более 36 грн/евро. В то же время доллар балансировал в пределах 32,6-32,8 грн/долл. Как менялся курс основных валют с 18 по 25 апреля?





Согласно данным Минфина за прошлую неделю доллар США успел подняться в цене на 22 копейки. Если еще в начале прошлой недели украинцы могли приобрести зеленый по цене 32,58 грн/долл, то сейчас его стоимость составляет уже 32,8 грн/долл. Обменять свои долларовые сбережения на сегодняшний день можно по курсу 3,6 грн/долл. В то время как по состоянию на 18 апреля цена доллара на продажу составляла 32,35 грн/долл., то есть на 25 коп. меньше.

Евро же за последнюю неделю вообще побил рекорд по темпам удорожания. Его цена в обменниках возросла на 29 коп. и достигла 36,09 грн/евро. В то время как в начале недели единая европейская валюта стоила всего 35,80 грн/евро. Продать же евро украинцы могут теперь за 35,75 грн/евро, хотя еще несколько дней назад курс цена выкупа этого вида валюты в обменниках составляла всего 35,35 грн/евро.

Стоит отметить, что в середине прошлой недели, а именно в среду 20 апреля, евро достиг еще больших значений. Цена покупки составила 36,10 грн/евро. Но потом европейская валюта пошла на убыль, и только в понедельник 25 апреля снова начала дорожать. Доллар вел себя схожим образом. В начале недели он взял курс на рост. Потом слегка просел. Но уже к концу прошлой недели снова понемногу пошел вверх.

Напомним, что курс основных валют по состоянию на конец марта был намного выше. В частности, доллар было невозможно приобрести менее чем за 33 грн/долл, а евро стоил от 37 грн/евро. Но следует помнить, что в марте действовали ограничения на покупку валюты в банках. Черный рынок был единственным вариантом для желающих приобрести доллары и евро. А значит, обменники могли спекулировать валютой и накручивать курс.