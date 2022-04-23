Чорний Великдень: яким знакам зодіаку в цей день буде не до святкувань

Великдень – це світле свято, яке приносить щастя та нову надію. Та цього року представникам кількох знаків зодіаку Пасхальне застілля буде не в радість. Сумні думки не дозволять їм як слід насолодитися святом та товариством найближчих людей.





Овен

Овенів на Великдень охопить розпач. Особливо тяжко доведеться представникам знаку, народженим 20 березня та 19 квітня. Їм буде дуже складно позбутися негативних емоцій, відчуття розпачу та розчарування. Найбільшого болю Овенам в цей день завдаватимуть люди, що користуються їхньою добротою. Овени відчуватимуть себе обдуреними і не зможуть стримати сліз.

Лев

Народженим під цим сузір’ям страшенно захочеться провести цей день наодинці із собою. Особливо відлюдькуватими на Великдень будуть Леви, народжені 21 липня та 21 серпня. Справа в тому, що представникам знаку дуже складно показувати свої сльози оточуючим. А оскільки в це день печаль накриє їх із головою, Леви будуть намагатися відсторонитися навіть від найближчих, щоб нікому не пояснювати причини свого поганого настрою.

Терези

В зоні особливого ризику на Великдень будуть Терези, що святкують свій день народження 23 вересня та 22 жовтня. На них великий вплив в цей день матиме Місяць. Представники знаку відчуватимуть себе розбитими та не зможуть впоратися зі своїми почуттями. Від такого стану Терезів може постраждати кожен хто буде в цей день поруч. Адже народжені під цим сузір’ям на Великдень будуть просто не в собі.

Скорпіон

Скорпіонам, що народилися 23 жовтня або 22 листопада, саме на Пасху захочеться виплеснути емоції, які вони зазвичай ретельно приховують. Представники знаку в цей день будуть наче натягнута струна. Будь яку дрібну сварку вони можуть перетворити у величезний скандал, який затьмарить святкування усім, хто їх оточує.