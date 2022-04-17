В Украине заработала копия сайта ПриватБанка, которая ворует деньги с карт

Киберпреступники в Украине используют войну как очередной способ заработать. Они без каких-либо угрызений совести воруют у людей деньги и личные данные, заманивая предложениями получения благотворительной помощи.





На днях стало известно о новой мошеннической схеме с использованием фейкового сайта ПриватБанка. В пресс-службе государственного учреждения рассказали детали аферы и предостерегли украинцев от потенциальной опасности.

Как работает преступная схема?

Мошенники создали сайт, практически полностью дублирующий страницу благотворительной программы Привата «Допомагати просто!». Единственное отличие от оригинального ресурса – то, что на фейковом портале вместо предложения сделать пожертвование на ВСУ или переселенцев клиентам предлагают «получить помощь в соответствии со статусом».

Этот призыв побуждает посетителя сайта нажать на соответствующую кнопку и перейти на фишинговую страницу, которая сразу скопирует его личные данные. Если же кража информации не происходит автоматически, пользователя могут попросить ввести вручную следующие данные:

имя и фамилия;

номер карты;

номер CVV-2, PIN-код и т.д.

В ПриватБанке призывали клиентов ни в коем случае «не вестись» на такие предложения. Государственный банк не производит выплату помощи отдельным лицам через сайты, а только оказывает поддержку непосредственно Вооруженным силам Украины и официальным гуманитарным организациям.

В свою очередь, в руководстве банка пообещали сделать все от них зависящее, чтобы прекратить деятельность мошеннических онлайн-ресурсов.

Как отличить фейковый сайт?

Чтобы понять, что вы попали на поддельную страницу, стоит внимательно присмотреться к ее адресу. Ссылки на официальные сайты обычно имеют окончание .com, ua или .gov. Фейковые и мошеннические ресурсы заканчиваются на .site или .org.

Кроме того, копии официальных страниц, созданные мошенниками для обмана пользователей, могут отличаться от оригинальных несколькими измененными буквами в адресе или нечитабельными словами.

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