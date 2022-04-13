В Украине появились новые поводы для увольнения

В ближайшее время в Украине могут появиться новые правила по увольнению работников. Руководители предприятий и организаций получат еще несколько поводов, позволяющих вполне законно разрывать трудовые отношения с сотрудниками даже во время войны. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.





Согласно проекту закона №7251, главным автором которого является глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова, работодатели получат три дополнительные причины к увольнению своих подчиненных. Такими причинами являются:

смерть работника или работодателя;

отсутствие работника на работе в течение 4 месяцев, а также отсутствие какой-либо информации о его местонахождении;

неспособность работодателя обеспечить работнику нужные условия труда во время войны.

Законопроект, вносящий существенные поправки в Кодекс законов Украины о труде, был зарегистрирован в парламенте 5 апреля. Кроме его главной вдохновительницы Галины Третьяковой, соавторами документа стали 22 народных депутата от фракции «Слуга народа».

По словам инициаторов закона, он имеет целью адаптировать трудовой кодекс к военным реалиям. Однако у некоторых экспертов предложенные в документе новые поводы к увольнению вызвали противоречивые чувства.

В частности, юрист компании A.S.A. Group Игорь Млечко поддержал нововведение и отметил, что существующие законы о труде действительно не позволяют работодателям действовать в соответствии с вызовами военного времени.

В свою очередь партнер юридической компании ExpatPro Татьяна Ященко выразила сомнения касательно некоторых тезисов нового закона. Например эксперт считает сомнительной причину для увольнения работника, заключающуюся в невозможности обеспечить ему условия для выполнения должностных обязанностей. Такой повод очень субъективен, поскольку всю власть нас ситуацией получает работодатель.

Представим ситуацию, когда страховая компания в результате боевых действий потеряла офис. Директор компании может использовать этот факт как причину увольнения своих работников, а может организовать дистанционную работу или перенести фирму в другое помещение. То есть работодатель будет иметь возможность трактовать это правило так, как ему удобно.

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