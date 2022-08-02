В Україні збираються ввести додаткове мито та збільшити податки для ФОПів

У Кабміні жваво обговорюють запровадження нового податкового збору. Зокрема урядовці розглядають варіант зі створенням ще одного виду мита. Крім того коригування зазнає система сплати податків для фізичних осіб підприємців (ФОП). Всі заплановані зміни мають лише одну мету – поповнити держбюджет, який через війну втратив значну частину надходжень.





Про майбутні податкові зміни в Україні розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко. Міністр зазначив, питання щодо типу нового податку поки що відкрите. Національний банк, наприклад, пропонує запровадити додаткове мито на певні категорії імпортних товарів. Однак ця ініціатива все ще обговорюється членами Кабінету Міністрів.

Новий митний збір не обов’язково носитиме назву «додаткового мита». Це може бути окремий збір на військові потреби, або відсоток з валютообмінних операцій під час придбання товарів імпорту. Остаточної концепції у членів Кабміну наразі все ще немає. Тож про остаточний формат нового податку говорити надто рано.

Що ж стосується податків для ФОПів, тут Марченко також бачить очевидун потребу у змінах. Зараз фізособи-підприємці можуть сплачувати 2% зі свого обороту, тобто разом лише 5%. До того ж ІІІ групу ФОП розширили фактично до нескінченності. І хоч бізнес цілком задоволений таким станом речей, доходи держави стали мінімальними. Тому Міністр фінансів вважає, що без перегляду умов оподаткування ФОПів зараз ніяк не обійтися.

Сергій Марченко також нагадав, що мито та ПДВ на імпортні товари в Україні вже повернули. Адже держава потребує доходів, щоб фінансувати соціальні виплати та виплати військовослужбовцям. Він зазначи, повернення податків, а також більш жорсткий контроль за імпортом вже у липні дали відчутний результат. Це вкотре підтверджує, що згадане рішення уряду було абсолютно правильним і в подальному потрібно притримуватися цієї ж стратегії.