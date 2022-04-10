Стало відомо, коли в Приват24 призупининяться платежі та перекази

Державний Приватбанк у ніч із 10 на 11 квітня 2022 року планує провести нові технічні роботи. У період з 23:00 до 8:00 мобільний додаток “Приват24” не працюватиме. Про це йдеться у повідомленні банку.





“Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з “Приват24″. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні” , – розповіли в прес-службі.

Тому в цей час краще не виконувати жодні важливі платежі ні через мобільний додаток чи через веб-інтерфейс, що б уникнути “зависання” коштів чи інших непердбачуваних ситуацій.

Нагадаємо, що 26 березня в Держбанку також проводили технічні роботи з метою підвищення фінансової безпеки клієнтів.

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