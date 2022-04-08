Ряд украинцев может остаться без выплат от государства уже в мае

Уже с мая некоторым украинцам могут прекратить выплачивать социальную помощь. Об этом сообщили в Офисе президента после проведенного совещания с участием Кабинета министров Украины. Причиной такого жесткого решения являеться прогнозируемо низкая доходность государственного бюджета во втором квартале.





Во время совместного совещания Владимир Зеленский обсудил с чиновниками потенциальные пути наполнения госбюджета. В частности, среди главных источников финансирования чиновники выделили помощь от зарубежных партнеров, а также специальные права на займы от МВФ.

Члены Кабмина подчеркнули, что сокращение расходов на социальные выплаты возможно только в случае развертывания неблагоприятного сценария, то есть затягивания войны. Только тогда властям придется временно прекратить некоторые виды социальных выплат. Если решение все же будет принято, его внедрят не ранее 1 мая.

Министры также отметили необходимость скорейшей активизации деятельности малого и среднего бизнеса, который запустит экономику в стране и обеспечит стабильные поступления в бюджет. Если это произойдет уже в текущем месяце, правительству не придется идти на радикальные шаги, вроде прекращения социальных выплат.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что за первый квартал текущего года доходность бюджета превысила норму на 10%. Это произошло благодаря поступлениям от уплаты налогов и стабильной работе экономики страны в январе-феврале.

Также на совещании президент поручил Кабинету министров формализовать полное прекращение каких-либо торговых отношений с россией. Хотя фактически все операции по импорту и экспорту со страной агрессором перестали проводить еще в первые дни войны.

Напомним, что Кабмин на днях существенно снизил расходы на прокуроров, судей, парламентариев и министров. Благодаря такому шагу удалось сэкономить почти 73 млрд. грн., которые сразу же были перенаправлены на нужды Вооруженных сил Украины.

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