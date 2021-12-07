Названа краща криптовалюта для зберігання коштів

Як виявилося криптовалюта Ethereum, або ETH, за властивостями хеджування набагато перевершує Bitcoin. Тобто зберігання капіталу саме в цій цифровій валюті є вигіднішим з точки зору захисту від впливу інфляції.





Після оновлення ETH він найвірогідніше стане першим серед дефляційних токенів, що автоматично підніме його цінність. В такій ситуації з ринку виходитиме набагато більше монет «ефіру», ніж надходить. Тобто зростатиме попит, а заразом і вартість цього виду «крипти».

Припущення щодо перспективності ETH та його переваги над Bitcoin, зробили відомі вчені з Австралії. Джирі Свек, Шон Фолі, Эстер Фелес-Віньяс та Джонатан Карлсен провели поглиблене дослідження, за результатами якого прийшли до висновків, невтішних для власників Bitcoin. Вони вважають, що вже зовсім скоро інвестори почнуть масово переходити на ETH, щоб вберегти свої капітали від наростаючої інфляції.

Версія австралійців є цілком логічною. Адже після випуску в блокчейні «ефіру» оновлення під назвою London, почав діяти новий протокол EIP-1559. Відповідно до нього з 5 серпня частина комісійних від операцій з Ethereum повинна була спалюватися замість того, щоб переходити власникам. З цього моменту «згоріло» близько 1 млн токенів із 118,5 млн, що знаходилися в обороті. А коефіцієнт «спалювання» дійшов до позначки 0,61.

Згідно з даними біржі криптовалют WhiteBIT, курс ETH на початок грудня становив 4,5 тисячі доларів. Тобто валюта, яку за останні кілька місяців вивели з обороту, вартує понад 4,5 мільярда доларів. І не дивно. Адже бувало, що за день «згорало» понад половину монет, випущених на ринок. Більше того, вченні вважають, що завдяки безпечній екосистемі цього виду «крипти», відсоток спалюваних Ethereum в подальшому лише зростатиме.

Експерти також наголошують, що на Ethereum інфляція впливає набагато менше, ніж на Bitcoin. Тобто для збереження капіталу «ефір» однозначно є кращим вибором.