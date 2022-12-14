На пенсію за новими правилами: що зміниться у 2023 році

В Україні з наступного 2023 року змінятся правила виходу на пенсію. Зокрема стати пенсіонером у 60-т зможуть лише громадяни, що мають за плечима щонайменше 30 років страхового стажу. Хоча у поточному році вийти на заслужений відпочинок в такому віці можна було відпрацювавши офіційно лише 29 років.

Якщо стажу замало

Українцям, яким не вистачило стажу для виходу на пенсію у 60-т, доведеться зачекати ще 3 роки. Для 63-річних вимоги до стажу значно нижчі. Потрібно відпрацювати офіційно лишн 20 років, і можна оформляти пенсійне посвідчення. Та якщо і в цю норму майбутній пенсіонер не вписується, в 65-т він зможе вийти на заслужений відпочинок із 15 роками стажу. Для громадян зі стажем менше 15 років пенсія як така взагалі не передбачена. Натомість у 65 років вони мають право оформити собі соціальну допомогу.

Як докупити стаж

Мало кому відомо, але стаж в Україні можна також докупити. Причому не тільки для себе, але й для інших осіб, наприклад чоловіка, дружини чи батьків. Коштувати це буде недешево. Хоча все залежить від того, скільки саме років стажу не вистачає для оформлення пенсії.

Вартість стажу можна розрахувати самостійно за такою формулою:

Єдиний страховий внесок (зараз 1474 грн) множиться на коефіцієнт вартості компенсації а потім на кількість місяців стажу, які потрібно докупити.

Коефіцієнт вартості компенсації залежить від того, на скільки років докуповується стаж:

на 1 рік – коефіцієнт дорівнює 2;

на 2 роки – 1,8;

на 3 роки – 1,6 і т. д.

Таким чином 3 роки придбаного стажу обійдуться майбутньому пенсіонеру у 100 тис. грн. А якщо не вистачає більшої кількості років, сума взагалі може виявитися непідйомною. До того з актуальним рівнем пенсії в Україні такі витрати пенсіонеру можуть і не окупитися.