Землю українців забиратимуть на потреби держави: попередять за 2 місяці

Українська влада має намір спростити процес відчуження землі, що необхідна для будівництва об’єктів інфраструктури. На досягнення домовленості між власником ділянки та державою, згідно із відповідним законопроектом, відводитимуть лише 4 місяці. Для порівняння, зараз така процедура займає близько року.





Ініціатива вмотивована перш за все бажанням можновладців прискорити процес будівництва доріг та мостів. У Національній транспортній стратегії України йдеться про цілу низку об’єктів, що мають бути побудовані до 2030 року. А тривалий процес відчуження безумовно гальмуватиме «велике будівництво».

Згідно з актуальними правилами, власника земельної ділянки, що знаходиться на місці майбутньої дороги, повинні попередити про необхідність відчуження принаймні за пів року. Якщо за цей час господар не знаходить спільної мови з місцевою владою щодо умов викупу ділянки, на нього складають позов до місцевого адміністративного суду. Далі суд за спрощеною процедурою розглядає справу, та виносить рішення стосовно платного примусового відчуження землі. Судове провадження за такою справою повинно тривати не більше місяця.

Натомість у новому законі пропонують зменшити час на роздуми та досягнення домовленості всього до 2 місяців. Ще стільки ж часу буде відведено на судове провадження у справі примусового викупу земельної ділянки. Причому справа розглядатиметься вже не адміністративним, а Верховним Судом України.

Для держави нова спрощена процедура є безумовно вигідною. Швидке вирішення усіх бюрократичних питань прискорить будівництво інфраструктурних об’єктів. Однак власникам землі доведеться несолодко, особливо тим, хто проживає на землі «під забудову». Адже таким громадянам буде нелегко всього за 4 місяці вирішити питання із житлом.

Ще одним мінусом спрощеного відчуження для землевласників є відсутність гарантій щодо компенсації. В законі не прописані строки та правила повернення коштів «постраждалим він будівництва». До того ж поспіхом проведена оцінка землі навряд буде вигідною для її власника.